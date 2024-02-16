В 22:30 16.02.2024 Кёльн и Вердер сыграют матч в футбольной Бундеслиге.

Кёльн — Вердер

Последний матч между собой: Вердер — Кёльн 2:1 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Кёльн» — «Вердер» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.85 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Вердер»).

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