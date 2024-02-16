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    «Вердер» обыграет «Кельн» на чужом поле?

    «Кельн» — «Вердер». Ставка (к. 2.85) и прогноз на футбол, Бундеслига, 16 февраля 2024 года

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    «Кельн»
    В рамках 22-го тура Бундеслиги 16 февраля пройдет матч «Кельн» — «Вердер». Начало — 22:30 (мск). «Кельн» — «Вердер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 16 Февраля 2024 года
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    «Кельн»

    Турнирное положение: Команда, очевидно, проваливает нынешний сезон, занимая 16-е место в таблице Бундеслиги после 21-го тура. «Кельн» находится в зоне вылета.

    Стоит отметить, что «козлы» забили очень мало в нынешнем сезоне, занимая по этому показателю последнее место в лиге (15 голов за 21 встречу). При этом, «Кельн» не худшая команда по пропущенных, занимая 11-е место в Бундеслиге.

    Коэффициенты матча Кёльн — Вердер

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    Последние матчи: После зимней паузы «козлы» начали более менее стабильно набирать очки. В последнем туре «Кельн» сыграл вничью с «Хоффенхаймом» (1:1), упустив победу на 90+4-й минуте.

    В последних 4-х встречах «козлы» проиграли только «Боруссии» Д (0:4), трижды сыграли вничью и одержали победу над «Айнтрахтом» (2:0). К слову, в победной встрече соперник во 2-м тайме получил 2 красные карточки.

    Все прогнозы на Бундеслигу

    За эти 4 матча «Кельн» пропустил 7 голов при 5-и забитых — не самый лучший результат. Примечательно, что команда забила больше 1-го гола только в одном матче.

    Не сыграют: Лука Вальдшмидт (сломанная голень), Дэви Зельке (сломанная нога), Марк Ут (травма колена) и Джефф Шабо (перебор желтых карточек).

    Состояние команды: Видно, что после зимней паузы «Кельн» пытается исправить ситуацию и сохранить прописку в Бундеслиге, но будет очень сложно, ведь отставание от 15-й строчки 5 очков.

    «Козлы» пытаются строго сыграть на своей половине поля, но «Кельн» может провалиться, как в матче с «Боруссией» Д, а в основном команда выдает низовые матчи.

    Последний раз «Кельн» одерживал победу над «Вердером» в январе 2023-го года. В том матче «козлы» разгромили своего соперника со счетом 7:1, забив 5 голов уже к 36-й минуте.

    «Вердер»

    Турнирное положение: «Вердер» является крепким середняком в Бундеслиге, занимая 10-е место в таблице с 26-ю очками в активе, находясь в комфортном отрыве от зоны вылета.

    Стоит отметить, что «Вердер» пропустил почти столько же, сколько и «Кельн» (34 мяча) при 30-и забитых.

    Последние матчи: В последнем туре Бундеслиги «Вердер» проиграл на своем поле «Хайденхайму» (1:2), пропустил 2 гола от соперника уже к 18-й минуте.

    Несмотря на это, команда за последние 5 матчей проиграли только 1 раз, трижды победила и однажды сыграла вничью. В одном из последних туров «Вердер» на чужом поле обыграл «Баварию» (1:0), забив единственный гол на 59-й минуте.

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    • За этот период команда забила 7 голов при 4-х пропущенных. В 19-м туре Бундеслиги «Вердер» уверенно обыграл «Фрайбург» (3:1).

    Не сыграют: Никлас Штарк, Амос Пипер, Милош Велькович, Митчелл Вайзер и Леон Опиц (у всех травмы).

    Состояние команды: Теоретически «Вердер» сможет побороться за еврокубки, но для этого нужно стабильно набирать очки, а у «Вердера» с этим могут возникнуть проблемы.

    В последних матчах после зимней паузы команда пытается играть осторожно на своей половине поля и пока это дает результат.

    «Вердер» и «Кельн» уже встречались в нынешнем сезоне Бундеслиги. В том матче «бело-зеленые» обыграли «козлов» (2:1), забив победный гол на 67-й минуте встречи.

    Статистика для ставок

    • В 3-х из 5-и последних матчей «Вердер» завершил матч с одинаковым счетом 1:1

    • В последних 4-х матчах на чужом поле «Вердер» забивал не больше 1-го гола

    • Во всех 5-и последних очных встречах обе команды забивали минимум по одному голу

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Кельн» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу этой команды ставки принимаются с коэффициентом 2.45. Ничья оценена в 3.40, а победа хозяев — в 2.85.

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    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентами — 1.93 и 1.87 соответственно.

    Прогноз: «Вердер» довольно неплохо выступает на чужом поле в последнее время.

    Рекомендуемая ставка: Победа «Вердера» за 2.85.

    Прогноз: В последних очных встречах обе команды непременно забивали минимум 1 гол.

    Рекомендуемая ставка: Обе забьют за 1.70.

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    «Кельн» — «Вердер»: прогноз, ставка (2.85), статистика, коэффициенты матча 16.02.2024. Прогнозы на футбол. «Вердер» обыграет «Кельн» на чужом поле?
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