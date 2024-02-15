В 20:45 15.02.2024 Мольде и Легия сыграют матч в 1/16 финала Лиги конференций.

Мольде — Легия

Последний матч между собой: Легия — Мольде 0:0 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Мольде» — «Легия» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.85 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Мольде»).

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