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    Левандовский: Я прошу спокойствия у всех болельщиков, мы будем играть сплоченно

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    Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовский обратился к болельщикам после неудачных результатов команды в последнее время.

    Роберт Левандовский
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    Роберт Левандовский

    «Мы должны проанализировать нашу игру. Текущая неделя снова будет достаточно длинной для нас. Однако мы хорошо тренируемся. В субботу нас ждёт матч с "Сельтой". Мы идём от матча к матчу и готовы побеждать.

    Я прошу спокойствия у всех болельщиков, мы будем играть сплочённо и надеюсь, в конце сезона мы сможем быть довольными нашими результатами. Я уверен, что мы выиграем много матчей, в том числе и в Лиге чемпионов», — приводит слова Левандовски Mundo Deportivo.

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    • В нынешнем сезоне форвард провел 22 матча за «Барселону» в Примере, забил 10 голов и сделал 5 голевых передач.

    Напомним, что «сине-гранатовые» уступили «Лацио» в 1-м матче 1/8 финала Лиги чемпионов (0:1).

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