Левандовский: Я прошу спокойствия у всех болельщиков, мы будем играть сплоченно

Нападающийобратился к болельщикам после неудачных результатов команды в последнее время.

«Мы должны проанализировать нашу игру. Текущая неделя снова будет достаточно длинной для нас. Однако мы хорошо тренируемся. В субботу нас ждёт матч с "Сельтой". Мы идём от матча к матчу и готовы побеждать.

Я прошу спокойствия у всех болельщиков, мы будем играть сплочённо и надеюсь, в конце сезона мы сможем быть довольными нашими результатами. Я уверен, что мы выиграем много матчей, в том числе и в Лиге чемпионов», — приводит слова Левандовски Mundo Deportivo.

В нынешнем сезоне форвард провел 22 матча за «Барселону» в Примере, забил 10 голов и сделал 5 голевых передач.

Напомним, что «сине-гранатовые» уступили «Лацио» в 1-м матче 1/8 финала Лиги чемпионов (0:1).