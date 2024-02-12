ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Хосеп ГвардиолаЛига чемпионов. Легкая прогулка для «Ман Сити», испытание для «Баварии»
  • 01:08
    • «Барселона» не смогла переиграть на своем поле «Гранаду»
  • 01:01
    • Кот-д'Ивуар одержал волевую победу над Нигерией и стал обладателем Кубка Африки
  • 00:52
    • Точный удар Головина принес три очка «Монако» в Дерби Лазурного берега
  • 00:45
    • Гол Эрнандеса принес победу «Милану» над «Наполи»
  • 22:27
    • «Севилья» неожиданно переиграла «Атлетико»
    Все новости спорта

    «Барселона» не смогла переиграть на своем поле «Гранаду»

    «Барселона» — «Гранада»: счет матча 3:3 (1:1), обзор голов

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Примера (Ла Лига) Футбол Испании Барселона Гранада
    В 24-м туре испанской Примеры «Барселона» ушла от поражения в матче с «Гранадой» — 3:3.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Дублем в составе каталонского клуба отметился молодой талант Ламин Ямаль, еще один мяч на счету Роберта Левандовского.

    У «Гранады» забивали Рикард Санчес, Факундо Пеллистри, недавно арендованный у «МЮ», и Игнаси Микель.

    Футбол. Испания. Примера
    Барселона — Гранада 3:3
    Голы: 1:0 Ламин Ямал (15'), 1:1 Рикард Санчес (43'), 1:2 Факундо Пельистри (60'), 2:2 Роберт Левандовски (63'), 2:3 Игнаси Микель (66'), 3:3 Ламин Ямал (81') Барселона: Марк-Андре тер Штеген, Жюль Кунде, Пау Кубарси, Иньиго Мартинес, Жоау Канселу (Рафаэл Диас, 75'), Андреас Кристенсен (Фермин Лопес, 67'), Илкай Гюндоган, Френки де Йонг, Ламин Ямал, Роберт Левандовски, Педри (Марк Гиу, 89') Гранада: Игнаси Микель, Мигель Рубио, Рикард Санчес, Оскар Мелендо (Хосе Кальехон, 75'), Серхио Риус, Херард Гумбау (Рауль Торренте, 90'), Факундо Пельистри (Камиль Юзвяк, 84'), Мартин Онгла, Фет Мауасса, Мюрто Узуни (Matias Arezo, 84'), Augusto Batalla Предупреждения: Серхио Риус (33'), Xavi Hernandez (65'), Фермин Лопес (78'), Игнаси Микель (79')
    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Ждем результативного футбола без оглядки на ворота
  • «Кристал Пэлас» — «Челси». Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
  • «Спартак» готов разобраться с нынешним «Локомотивом»?
  • «Локомотив» — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 2.12
    •
  • Сможет ли «Ювентус» переиграть «Удинезе»?
  • «Ювентус» — «Удинезе». Прогноз и ставки
  • 2.25
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.56
  • Экспресс дня 12 февраля
  • Сегодня в 23:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Кристал Пэлас — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Локомотив — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Ювентус — Удинезе
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Альмерия — Атлетик
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Вегас — Миннесота
  • Хоккей
  • Завтра в 06:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Мемфис — Нью-Орлеан
  • Баскетбол
  • Завтра в 04:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Филадельфия — Коламбус
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Кливленд — Филадельфия
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры