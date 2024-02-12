«Барселона» — «Гранада»: счет матча 3:3 (1:1), обзор голов

Дублем в составе каталонского клуба отметился молодой талант Ламин Ямаль, еще один мяч на счету Роберта Левандовского.
У «Гранады» забивали Рикард Санчес, Факундо Пеллистри, недавно арендованный у «МЮ», и Игнаси Микель.
Футбол. Испания. Примера
Барселона — Гранада 3:3
Голы: 1:0 Ламин Ямал (15'), 1:1 Рикард Санчес (43'), 1:2 Факундо Пельистри (60'), 2:2 Роберт Левандовски (63'), 2:3 Игнаси Микель (66'), 3:3 Ламин Ямал (81') Барселона: Марк-Андре тер Штеген, Жюль Кунде, Пау Кубарси, Иньиго Мартинес, Жоау Канселу (Рафаэл Диас, 75'), Андреас Кристенсен (Фермин Лопес, 67'), Илкай Гюндоган, Френки де Йонг, Ламин Ямал, Роберт Левандовски, Педри (Марк Гиу, 89') Гранада: Игнаси Микель, Мигель Рубио, Рикард Санчес, Оскар Мелендо (Хосе Кальехон, 75'), Серхио Риус, Херард Гумбау (Рауль Торренте, 90'), Факундо Пельистри (Камиль Юзвяк, 84'), Мартин Онгла, Фет Мауасса, Мюрто Узуни (Matias Arezo, 84'), Augusto Batalla Предупреждения: Серхио Риус (33'), Xavi Hernandez (65'), Фермин Лопес (78'), Игнаси Микель (79')