«Барселона» — «Гранада»: счет матча 3:3 (1:1), обзор голов

В 24-м туре испанской Примерыушла от поражения в матче с— 3:3.

Дублем в составе каталонского клуба отметился молодой талант Ламин Ямаль, еще один мяч на счету Роберта Левандовского.

У «Гранады» забивали Рикард Санчес, Факундо Пеллистри, недавно арендованный у «МЮ», и Игнаси Микель.