ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Кингсли КоманКоман, Эвра, Анелька, Меньян и еще топ-10 воспитанников «ПСЖ», которые добились успеха в других клубах
  • 15:13
    • Сборная России проведет товарищеский матч с Парагваем
  • 19:42
    • Стала известна символическая сборная Кубка Африки-2024
  • 19:32
    • «Пари НН» и «Урал» не выявили победителя в товарищеском матче
  • 19:21
    • Сафиуллин проиграл в первом круге на турнире в Роттердаме
  • 18:53
    • «Спартак» и «Кайрат» опубликовали стартовые составы на матч Зимнего кубка РПЛ
    Все новости спорта

    Престон Норт Энд — Мидлсбро смотреть онлайн

    14.02.2024 в 22:45 начнется матч в английском Чемпионшипе Престон Норт Энд — Мидлсбро

    Футбол Чемпионшип Футбол Англии Мидлсбро
    В 22:45 14.02.2024 Престон Норт Энд и Мидлсбро начнут матч в английском Чемпионшипе.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Престон Норт Энд — Мидлсбро

    Последний матч между собой: Мидлсбро — Престон Норт Энд 4:0 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

    Вас ждет прямая трансляция без задержек и рекламных перерывов. Качественное изображение и звук – как на стадионе. Минимальная задержка картинки и хороший звук. Помимо трансляции игры Престон Норт ЭндМидлсбро доступны сотни других матчей.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Престон Норт Энд» — «Мидлсбро» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.02.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Престон Норт Энд»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Престон Норт Энд — Мидлсбро.

    Там же вы найдете исчерпывающий прематч со всей статистикой команд, котировки букмекеров, подробную статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Бонус 9500USDНовым игрокам

    Las Atlantis предлагает новым игрокам бонус к матчу: 9500 USD на первую ставку. Регистрируйтесь прямо сейчас.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Воспользуется ли «Лацио» проблемами «Баварии»?
  • «Лацио» — «Бавария». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • Окажет ли «Реал Сосьедад» сопротивление ПСЖ?
  • ПСЖ — «Реал Сосьедад». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • Потеряет ли «Болонья» пятое место?
  • «Болонья» — «Фиорентина». Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.15
  • Экспресс дня 14 февраля
  • Сегодня в 23:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Лацио — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч ПСЖ — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Болонья — Фиорентина
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Брага — Карабах
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Милан — Ренн
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  3.20
  • Прогноз на матч Ак Барс — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Шахтер Донецк — Марсель
  • Футбол
  • Завтра в 20:45
    •  2.15
  • Прогноз на матч Сибирь — Нефтехимик
  • Хоккей
  • Завтра в 15:30
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры