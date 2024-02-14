В 22:45 14.02.2024 Престон Норт Энд и Мидлсбро начнут матч в английском Чемпионшипе.

Престон Норт Энд — Мидлсбро

Последний матч между собой: Мидлсбро — Престон Норт Энд 4:0 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Престон Норт Энд» — «Мидлсбро» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.02 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Престон Норт Энд»).

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