«Престон»
Турнирное положение:: Эта команда в нынешнем сезоне выступает явно ниже собственных амбиций. «Престон» находится на 10 месте турнирной таблицы.
При этом атака команды выглядит не столь мощно. В 31 матче игроки «Престона» сумели отличиться 40 результативными ударами.
Коэффициенты матча Престон Норт Энд — Мидлсбро
Последние матчи: в предыдущем туре команде удалось разжиться тремя очками. «Престон» уверенно расправился с «Кардиффом» (2:0).
Вообще, в двух своих последних матчах «Престон» победил. Один из лидеров лиги «Ипсвич» был обыгран со счетом 3:2.
Если смотреть статистику за последние 5 игр, то команда смогла забить 9 мячей. А вот в свои ворота «Престон» пропустил 5 голов.
Не сыграют: Дуэйн Холмс, Киан Бест — травмированы.
Состояние команды: «Престон» лишь на 2 зачетных пункта отстает от первой шестерки. Так что команде срочно нужно побеждать.
При этом престонцы слишком часто пропускают в свои ворота. В 31 матче в сетке ворот команды побывало уже 49 мячей.
Стоит отметить, что «Престон» традиционно удачно противостоит «Мидлсбро». Из 5 последних очных поединков команда выиграла трижды при двух поражениях.
«Мидлсбро»
Турнирное положение: «Мидлсбро» в нынешнем сезоне вряд ли сможет претендовать на повышение в классе. Сейчас команда находится на скромном 12 месте в турнирной таблице.
Команда забила 44 мяча, пропустив в свои ворота столько же.
Последние матчи: в последних пяти матчах в активе у «Мидлсбро» всего 2 ничьих при трех поражениях.
Не сыграют: Алекс Бангура, Эммануэль Латте Лаф, Исайя Джонс, Дарраг Леннихан — травмированы.
Состояние команды: в нынешнем сезоне «Мидлсбро» явно не блещет стабильностью результатов. «Мидлы» вряд ли поднимутся в топ-6.
Вот только переполненный лазарет явно не прибавляет позитивного настроя.
Команда способна выдать отдельный качественный поединок, однако в последних матчах игра «мидлов» очень далека от идеала.
В двух посдедних матчах с престонцами «мидлы» победили. Причем обе виктории получились со счетом 4:0.
Статистика для ставок
- «Престон» выиграл 2 своих последних матча
- «Мидлсбро» в двух последних очных поединках переиграл престонцев с одинаковым счетом 4:0
- «Престон» лишь на 2 очка отстает от топ-6
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Мидлсбро» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.18. Ничья оценена в 3.44, а победа гостей — в скромные 3.31.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с примерно одинаковыми коэффициентами — 2.02 и 1.80.
Прогноз: Обе команды явно намерены улучшить свое турнирное положение, стало быть, будут активно и агрессивно атаковать.
И те, и другие имеют откровенно слабые тылы, и пропускают в свои ворота с чрезвычайной легкостью.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.02.
Прогноз: более рискованный прогноз, что «мидлы» сумеют переиграть хозяев.
Ставка: Победа «Мидлсбро» за 2.18