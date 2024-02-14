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    «Престон» — «Мидлсбро». Ставка (к. 2.02) и прогноз на футбол, Чемпионшип, 14 февраля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Престон» — «Мидлсбро»
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    «Мидлсбро»
    В рамках 32-го тура чемпионата Англии 14 февраля пройдет матч «Престон» — «Мидлсбро». Начало — 22:45 (мск). «Престон» — «Мидлсбро»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 14 Февраля 2024 года
    Престон Норт Энд
  • Престон
    •  Престон Норт Энд 22:45 Мидлсбро Мидлсбро
  • Англия. Чемпионшип
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    «Престон»

    Турнирное положение:: Эта команда в нынешнем сезоне выступает явно ниже собственных амбиций. «Престон» находится на 10 месте турнирной таблицы.

    При этом атака команды выглядит не столь мощно. В 31 матче игроки «Престона» сумели отличиться 40 результативными ударами.

    Коэффициенты матча Престон Норт Энд — Мидлсбро

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    Последние матчи: в предыдущем туре команде удалось разжиться тремя очками. «Престон» уверенно расправился с «Кардиффом» (2:0).

    Вообще, в двух своих последних матчах «Престон» победил. Один из лидеров лиги «Ипсвич» был обыгран со счетом 3:2.

    Все прогнозы на футбол

    Если смотреть статистику за последние 5 игр, то команда смогла забить 9 мячей. А вот в свои ворота «Престон» пропустил 5 голов.

    Не сыграют: Дуэйн Холмс, Киан Бест — травмированы.

    Состояние команды: «Престон» лишь на 2 зачетных пункта отстает от первой шестерки. Так что команде срочно нужно побеждать.

    При этом престонцы слишком часто пропускают в свои ворота. В 31 матче в сетке ворот команды побывало уже 49 мячей.

    Стоит отметить, что «Престон» традиционно удачно противостоит «Мидлсбро». Из 5 последних очных поединков команда выиграла трижды при двух поражениях.

    «Мидлсбро»

    Турнирное положение: «Мидлсбро» в нынешнем сезоне вряд ли сможет претендовать на повышение в классе. Сейчас команда находится на скромном 12 месте в турнирной таблице.

    Команда забила 44 мяча, пропустив в свои ворота столько же.

    Последние матчи: в последних пяти матчах в активе у «Мидлсбро» всего 2 ничьих при трех поражениях.

    Не сыграют: Алекс Бангура, Эммануэль Латте Лаф, Исайя Джонс, Дарраг Леннихан — травмированы.

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    • Состояние команды: в нынешнем сезоне «Мидлсбро» явно не блещет стабильностью результатов. «Мидлы» вряд ли поднимутся в топ-6.

    Вот только переполненный лазарет явно не прибавляет позитивного настроя.

    Команда способна выдать отдельный качественный поединок, однако в последних матчах игра «мидлов» очень далека от идеала.

    В двух посдедних матчах с престонцами «мидлы» победили. Причем обе виктории получились со счетом 4:0.

    Статистика для ставок

    • «Престон» выиграл 2 своих последних матча

    • «Мидлсбро» в двух последних очных поединках переиграл престонцев с одинаковым счетом 4:0

    • «Престон» лишь на 2 очка отстает от топ-6

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Мидлсбро» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.18. Ничья оценена в 3.44, а победа гостей — в скромные 3.31.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с примерно одинаковыми коэффициентами — 2.02 и 1.80.

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    Прогноз: Обе команды явно намерены улучшить свое турнирное положение, стало быть, будут активно и агрессивно атаковать.

    И те, и другие имеют откровенно слабые тылы, и пропускают в свои ворота с чрезвычайной легкостью.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.02.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что «мидлы» сумеют переиграть хозяев.

    Ставка: Победа «Мидлсбро» за 2.18

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    «Престон» — «Мидлсбро»: прогноз, ставка (2.02), статистика, коэффициенты матча 14.02.2024. Прогнозы на футбол. Да будет голевой спектакль!
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