«Расинг» Авельянеда
Турнирное положение: «Расинг» Авельянеда привычно ставит перед собой высокие задачи. Правда, в Кубке Профессиональной лиги команда находится лишь на 5 месте.
При этом «Расинг» Авельянеда в 13 матчах турнира выиграл всего 6 раз. Зато забивает команда чаще всех в своей группе — 20 мячей.
Последние матчи: в предыдущем поединке турнира команда победила. «Расинг» Авельянеда переиграл «Ланус» (2:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Расинг» Авельянеда добыл 4 виктории. В этих поединках игроки команды забили 11 мячей, пропустив в свои ворота 2.
В Южноамериканском Кубке «Расинг» Авельянеда стартовала весьма успешно. В первом матче группового этапа команда сумела одолеть «Спортиво Лукеньо» (2:0).
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: На данном этапе команда выглядит достаточно монолитно. «Расинг» выиграл в 4 своих последних матчах.
Серия без поражений составляет 5 матчей. Причем в двух своих последних матчах команда оставляла свои ворота сухими.
Нет никаких сомнений, что хозяева будут активно атаковать. «Расинг» Авельянеда постарается закрепиться в лидерах группы.
«Ред Булл Брагантино»
Турнирное положение: Нынче «Ред Булл Брагантино» не преуспевает. «Быки» в чемпионате своего штата вылетели в полуфинале плей-офф.
Притом, что «Ред Булл Брагантино» занял лишь 6 место в регулярном чемпионате штата Паулиста. Причем забивает команда в среднем гол за матч.
Последние матчи: в чемпионате штата Паулиста команда остановилась на стадии полуфинала. «Ред Булл Брагантино» потерпел поражение от «Сантоса» (1:3).
В 5 своих последних матчах команда выиграла лишь 2 раза. В этих поединках игроки «Ред Булл Брагантино» забили 6 мячей при 5 пропущенных в собственные ворота.
В своем последнем поединке «быки» победили. Бразильцы с минимальным счетом переиграли «Кокьюимбо».
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Ред Булл Брагантино» выглядит нестабильно. Однако в своей группе команда явно постарается финишировать в дуэте лидеров.
В кадровом плане у команды фактически полный штиль. Лидеры «Ред Булл Брагантино» на месте, да и последняя победа прибавила положительных эмоций.
Плюс ко всему, «Ред Булл Брагантино» уж слишком натужно даются забитые мячи. Единственный гол в предыдущем матче записал на свой счет Вининьо.
Наверняка гости будут действовать активно. «Ред Булл Брагантино» не боится аргентинцев плюс умеет неплохо контратаковать.
Статистика для ставок
- «Расинг» Авельянеда не проигрывает 5 матчей кряду
- «Расинг» Авельянеда не пропускал в 2 своих последних поединках
- В стартовом туре Южноамериканского кубка обе команды победили
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Расинг» Авельянеда — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.18. Ничья оценена в 3.30, а победа оппонента — в скромные 3.30.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно похожими коэффициентами — 2.12 и 1.70.
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Прогноз: Аргентинцы в последних матчах выглядели выгодно, так что наверняка проявят высокую активность в атаке.
«Расинг» Авельянеда выглядит мощнее соперника, к тому же «Ред Булл Брагантино» слабовато атакует.
Ставка: Победа «Расинга» Авельянеда за 2.18.
Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих забьют более 2 мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.12