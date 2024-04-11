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    «Быки» будут усмирены?!

    «Расинг» Авельянеда — «Ред Булл Брагантино». Ставка (к. 2.18) и прогноз на футбол, Южноамериканский кубок, 11 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Расинг» Авельянеда — «Ред Булл Брагантино»
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    «Ред Булл Брагантино»
    11 апреля во 2-м туре группового этапа Южноамериканского кубка по футболу сыграют «Расинг» Авельянеда и «Ред Булл Брагантино». Начало игры — в 03:30 мск. «Расинг» Авельянеда — «Ред Булл Брагантино»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    «Расинг» Авельянеда

    Турнирное положение: «Расинг» Авельянеда привычно ставит перед собой высокие задачи. Правда, в Кубке Профессиональной лиги команда находится лишь на 5 месте.

    При этом «Расинг» Авельянеда в 13 матчах турнира выиграл всего 6 раз. Зато забивает команда чаще всех в своей группе — 20 мячей.

    Последние матчи: в предыдущем поединке турнира команда победила. «Расинг» Авельянеда переиграл «Ланус» (2:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Расинг» Авельянеда добыл 4 виктории. В этих поединках игроки команды забили 11 мячей, пропустив в свои ворота 2.

    В Южноамериканском Кубке «Расинг» Авельянеда стартовала весьма успешно. В первом матче группового этапа команда сумела одолеть «Спортиво Лукеньо» (2:0).

    Не сыграют: Травмированных нет.

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    Состояние команды: На данном этапе команда выглядит достаточно монолитно. «Расинг» выиграл в 4 своих последних матчах.

    Серия без поражений составляет 5 матчей. Причем в двух своих последних матчах команда оставляла свои ворота сухими.

    Нет никаких сомнений, что хозяева будут активно атаковать. «Расинг» Авельянеда постарается закрепиться в лидерах группы.

    «Ред Булл Брагантино»

    Турнирное положение: Нынче «Ред Булл Брагантино» не преуспевает. «Быки» в чемпионате своего штата вылетели в полуфинале плей-офф.

    Притом, что «Ред Булл Брагантино» занял лишь 6 место в регулярном чемпионате штата Паулиста. Причем забивает команда в среднем гол за матч.

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    • Последние матчи: в чемпионате штата Паулиста команда остановилась на стадии полуфинала. «Ред Булл Брагантино» потерпел поражение от «Сантоса» (1:3).

    В 5 своих последних матчах команда выиграла лишь 2 раза. В этих поединках игроки «Ред Булл Брагантино» забили 6 мячей при 5 пропущенных в собственные ворота.

    В своем последнем поединке «быки» победили. Бразильцы с минимальным счетом переиграли «Кокьюимбо».

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Ред Булл Брагантино» выглядит нестабильно. Однако в своей группе команда явно постарается финишировать в дуэте лидеров.

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    В кадровом плане у команды фактически полный штиль. Лидеры «Ред Булл Брагантино» на месте, да и последняя победа прибавила положительных эмоций.

    Плюс ко всему, «Ред Булл Брагантино» уж слишком натужно даются забитые мячи. Единственный гол в предыдущем матче записал на свой счет Вининьо.

    Наверняка гости будут действовать активно. «Ред Булл Брагантино» не боится аргентинцев плюс умеет неплохо контратаковать.

    Статистика для ставок

    • «Расинг» Авельянеда не проигрывает 5 матчей кряду

    • «Расинг» Авельянеда не пропускал в 2 своих последних поединках

    • В стартовом туре Южноамериканского кубка обе команды победили

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Расинг» Авельянеда — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.18. Ничья оценена в 3.30, а победа оппонента — в скромные 3.30.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно похожими коэффициентами — 2.12 и 1.70.

    Прогноз: Аргентинцы в последних матчах выглядели выгодно, так что наверняка проявят высокую активность в атаке.

    «Расинг» Авельянеда выглядит мощнее соперника, к тому же «Ред Булл Брагантино» слабовато атакует.

    Ставка: Победа «Расинга» Авельянеда за 2.18.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих забьют более 2 мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.12

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    Ставка и прогноз на матч «Расинг» Авельянеда — «Ред Булл Брагантино» с коэффициентом 2.18. Дата матча: 11.04.2024. Прогнозы на футбол. «Быки» будут усмирены?!
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