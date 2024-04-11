11 апреля во 2-м туре группового этапа Южноамериканского кубка по футболу сыграют «Расинг» Авельянеда и «Ред Булл Брагантино». Начало игры — в 03:30 мск. «Расинг» Авельянеда — «Ред Булл Брагантино»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Расинг» Авельянеда

Турнирное положение: «Расинг» Авельянеда привычно ставит перед собой высокие задачи. Правда, в Кубке Профессиональной лиги команда находится лишь на 5 месте.

При этом «Расинг» Авельянеда в 13 матчах турнира выиграл всего 6 раз. Зато забивает команда чаще всех в своей группе — 20 мячей.

Последние матчи: в предыдущем поединке турнира команда победила. «Расинг» Авельянеда переиграл «Ланус» (2:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Расинг» Авельянеда добыл 4 виктории. В этих поединках игроки команды забили 11 мячей, пропустив в свои ворота 2.

В Южноамериканском Кубке «Расинг» Авельянеда стартовала весьма успешно. В первом матче группового этапа команда сумела одолеть «Спортиво Лукеньо» (2:0).

Не сыграют: Травмированных нет.

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: На данном этапе команда выглядит достаточно монолитно. «Расинг» выиграл в 4 своих последних матчах.

Серия без поражений составляет 5 матчей. Причем в двух своих последних матчах команда оставляла свои ворота сухими.

Нет никаких сомнений, что хозяева будут активно атаковать. «Расинг» Авельянеда постарается закрепиться в лидерах группы.

«Ред Булл Брагантино»

Турнирное положение: Нынче «Ред Булл Брагантино» не преуспевает. «Быки» в чемпионате своего штата вылетели в полуфинале плей-офф.

Притом, что «Ред Булл Брагантино» занял лишь 6 место в регулярном чемпионате штата Паулиста. Причем забивает команда в среднем гол за матч.

Последние матчи: в чемпионате штата Паулиста команда остановилась на стадии полуфинала. «Ред Булл Брагантино» потерпел поражение от «Сантоса» (1:3).

В 5 своих последних матчах команда выиграла лишь 2 раза. В этих поединках игроки «Ред Булл Брагантино» забили 6 мячей при 5 пропущенных в собственные ворота.

В своем последнем поединке «быки» победили. Бразильцы с минимальным счетом переиграли «Кокьюимбо».

Не сыграют: Травмированных нет.

Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Ред Булл Брагантино» выглядит нестабильно. Однако в своей группе команда явно постарается финишировать в дуэте лидеров.

В кадровом плане у команды фактически полный штиль. Лидеры «Ред Булл Брагантино» на месте, да и последняя победа прибавила положительных эмоций.

Плюс ко всему, «Ред Булл Брагантино» уж слишком натужно даются забитые мячи. Единственный гол в предыдущем матче записал на свой счет Вининьо.

Наверняка гости будут действовать активно. «Ред Булл Брагантино» не боится аргентинцев плюс умеет неплохо контратаковать.

Статистика для ставок

«Расинг» Авельянеда не проигрывает 5 матчей кряду

«Расинг» Авельянеда не пропускал в 2 своих последних поединках

В стартовом туре Южноамериканского кубка обе команды победили

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Расинг» Авельянеда — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.18. Ничья оценена в 3.30, а победа оппонента — в скромные 3.30.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно похожими коэффициентами — 2.12 и 1.70.

Прогноз: Аргентинцы в последних матчах выглядели выгодно, так что наверняка проявят высокую активность в атаке.

«Расинг» Авельянеда выглядит мощнее соперника, к тому же «Ред Булл Брагантино» слабовато атакует.

Ставка: Победа «Расинга» Авельянеда за 2.18.

Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих забьют более 2 мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.12