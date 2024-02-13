В 23:00 13.02.2024 РБ Лейпциг и Реал Мадрид начнут матч в 1/8 финала Лиги чемпионов.

РБ Лейпциг — Реал Мадрид

Последний матч между собой: РБ Лейпциг — Реал Мадрид 3:2 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «РБ Лейпциг» — «Реал Мадрид» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.10 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:2. «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 2:2.

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