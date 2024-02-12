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    «Реал» намерен продлить контракт с Васкесом

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    Полузащитник «Реала» Лукас Васкес в скором времени может продлить контракт с мадридским клубом. Об этом сообщает Relevo.

    Лукас Васкес
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    Лукас Васкес

    Напомним, что Васкес является воспитанником «Реала». Игрок выступал за «сливочных» на протяжении всей карьеры, за исключением единоразовой аренды в «Эспаньол».

    Васкес вместе с «Реалом» 4 раза выигрывал Лигу чемпионов и трижды — испанскую Примеру. В нынешнем сезоне 32-летний полузащитник провел 18 матчей за «сливочных» в Примере, забил гол и сделал 3 голевые передачи.

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