«Реал» намерен продлить контракт с Васкесом

Полузащитникв скором времени может продлить контракт с мадридским клубом. Об этом сообщает Relevo.

Напомним, что Васкес является воспитанником «Реала». Игрок выступал за «сливочных» на протяжении всей карьеры, за исключением единоразовой аренды в «Эспаньол».

Васкес вместе с «Реалом» 4 раза выигрывал Лигу чемпионов и трижды — испанскую Примеру. В нынешнем сезоне 32-летний полузащитник провел 18 матчей за «сливочных» в Примере, забил гол и сделал 3 голевые передачи.

Ранее сообщалось о том, что полузащитник «Реала» Джуд Беллингем получил травму в последнем матче команды с «Жироной».