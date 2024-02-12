Кроос заявил, что не вернется в «Баварию»

Полузащитниквысказался о возможном возвращении в мюнхенскую

«Позвольте прояснить одну вещь — я не вернусь в "Баварию", несмотря на различные слухи в прессе. Этого не произойдёт.

Интерес мюнхенцев — повод для гордости. Но я не перейду в Баварию», — приводит слова Крооса журналист Фабрицио Романо.

Напомним, что у полузащитника заканчивается контракт после окончания нынешнего сезона. Кроос пополнил состав «Реала» в 2014-м году, перейдя из «Баварии».

В сезоне 2023/2024 полузащитник провел 23 матча за «сливочных» в Примере, забил 1 гол и сделал 7 голевых передач.