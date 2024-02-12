УЕФА показал мяч для плей-офф и финала Лиги чемпионов

представил официальный мяч для матчей плей-офф и финалав сезоне-2023/2024.

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей UCL Pro Ball London Фото: uefa.com

«UCL Pro Ball London от adidas станет официальным мячом плей-офф Лиги чемпионов УЕФА-2023/24, в том числе финала на "Уэмбли".

Привлекательный дизайн посвящен городу-хозяину финала — Лондону, а яркая графика изображает двух рычащих львов, сражающихся среди звезд. Лев символизирует богатую историю и культуру Великобритании и ее столицы, олицетворяет храбрость и силу игроков, а также величие самого желанного трофея в европейском клубном футболе.

В мяче реализован целый ряд технологий от adidas, включая инновационную текстуру поверхности PRISMA, которая поможет ведущим игрокам Европы играть еще точнее. Внешнее покрытие обеспечивает надежное сцепление и полный контроль над мячом, а бесшовная конструкция гарантирует максимальную эффективность», — говорится в сообщении УЕФА.