В 19:30 11.02.2024 Хоффенхайм и Кёльн начнут матч в чемпионате Германии по футболу.

Хоффенхайм — Кёльн

Последний матч между собой: Кёльн — Хоффенхайм 1:3 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Хоффенхайм» — «Кёльн» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.29 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Кёльн»).

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