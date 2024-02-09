В 23:00 09.02.2024 Кадис и Бетис начнут матч в Ла Лиге.

Кадис — Бетис

Последний матч между собой: Бетис — Кадис 1:1 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Кадис» — «Бетис» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.83 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0. «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

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