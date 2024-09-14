14 сентября в 5-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Мальорка» и «Вильярреал». Начало игры — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Мальорка» — «Вильярреал», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Мальорка»

Турнирное положение: Балеарцы стартовали в чемпионате не столь ярко. В первых 4 турах они набрали всего 5 очков.

При этом «Мальорка» сейчас находится на 10 месте турнирной таблицы. Да и настреляли островитяне всего 2 мяча в ворота соперников.

Последние матчи: минувший тур принес команде три зачетных балла. Балеарцы минимально переиграли «Леганес».

До того команда подписала мировую с «Севильей» (0:0). А вот «Осасуне» балеарцы уступили с минимальным счетом.

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну победу. При этом в них «Мальорка» настреляла 3 мяча при 4 пропущенных.

Не сыграют: Пабло Маффео — травмирован.

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

Состояние команды: главной ценностью островитян являются надежные тылы. В 4 матчах команда пропустила всего 2 мяча.

Поединки против «Вильярреала» для команды традиционно складываются непросто. В 5 последних очных встречах «Мальорка» выиграл и проиграла по 2 раза.

Нет сомнений, что на своем поле команда будет максимально активна в атаке. Да и надежные тылы наверняка станут союзником балеарцев.

«Вильярреал»

Турнирное положение: «Желтая субмарина» в новом чемпионате стартовала относительно успешно. В первых четырех турах команда набрала 8 очков.

Причем «Вильярреал» пока не проиграл ни разу. Правда, в свои ворота команда пропустила уже 7 мячей.

Последние матчи: предыдущий тур команда явно не запишет себе в актив. «Вильярреал» не сумел одолеть «Валенсию» (1:1).

До того команда справилась с «Сельтой» (4:3). Да и поединок с «Севильей» завершился для «желтой субмарины» успешно (2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Вильярреал» разжился 2 викториями. В этих поединках игроки команды отличились 9 забитыми мячами при 11 пропущенных.

Не сыграют: Папе Гуйе — дисквалифицирован.

Состояние команды: в 4 своих последних поединках «Вильярреал» не проигрывал. Да и вообще, атака команды является главной ее ценностью.

При этом особые надежды возлагаются на Айосе Переса. Опытный игрок уже успел записать в свой актив 2 гола в чемпионате.

В последнем очном поединке с балеарцами «Вильярреал» подписал мировую. Соперники обменялись результативными ударами.

Нет малейших сомнений, что номинальные гости будут стараться сыграть как можно эффективнее в атаке. Вот только тылы ошибаются уж слишком часто.

Статистика для ставок

«Вильярреал» не проигрывает в 4 матчах кряду

«Мальорка» в среднем забивает менее гола за матч

«Мальорка» не пропускала в 2 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Мальорка» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.58. Ничья оценена в 3.45, а победа оппонента — в скромные 2.96.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.18 и 1.79.

Прогноз: Гости выглядят сильнее соперника, к тому же имеют потрясающий подбор атакующих исполнителей.

«Мальорка» крайне слабо выглядит в плане реализации, да и оппонент в последних матчах заметно преуспевает.

Ставка: Победа «Вильярреала» за 2.96.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме соперники не выявят победителя.

Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.07