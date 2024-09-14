Мальорка
Вильярреал
«Мальорка»
Турнирное положение: Балеарцы стартовали в чемпионате не столь ярко. В первых 4 турах они набрали всего 5 очков.
При этом «Мальорка» сейчас находится на 10 месте турнирной таблицы. Да и настреляли островитяне всего 2 мяча в ворота соперников.
Мальорка — Вильярреал: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: минувший тур принес команде три зачетных балла. Балеарцы минимально переиграли «Леганес».
До того команда подписала мировую с «Севильей» (0:0). А вот «Осасуне» балеарцы уступили с минимальным счетом.
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну победу. При этом в них «Мальорка» настреляла 3 мяча при 4 пропущенных.
Не сыграют: Пабло Маффео — травмирован.
Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу
Состояние команды: главной ценностью островитян являются надежные тылы. В 4 матчах команда пропустила всего 2 мяча.
Поединки против «Вильярреала» для команды традиционно складываются непросто. В 5 последних очных встречах «Мальорка» выиграл и проиграла по 2 раза.
Нет сомнений, что на своем поле команда будет максимально активна в атаке. Да и надежные тылы наверняка станут союзником балеарцев.
«Вильярреал»
Турнирное положение: «Желтая субмарина» в новом чемпионате стартовала относительно успешно. В первых четырех турах команда набрала 8 очков.
Причем «Вильярреал» пока не проиграл ни разу. Правда, в свои ворота команда пропустила уже 7 мячей.
Последние матчи: предыдущий тур команда явно не запишет себе в актив. «Вильярреал» не сумел одолеть «Валенсию» (1:1).
До того команда справилась с «Сельтой» (4:3). Да и поединок с «Севильей» завершился для «желтой субмарины» успешно (2:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Вильярреал» разжился 2 викториями. В этих поединках игроки команды отличились 9 забитыми мячами при 11 пропущенных.
Не сыграют: Папе Гуйе — дисквалифицирован.
Состояние команды: в 4 своих последних поединках «Вильярреал» не проигрывал. Да и вообще, атака команды является главной ее ценностью.
При этом особые надежды возлагаются на Айосе Переса. Опытный игрок уже успел записать в свой актив 2 гола в чемпионате.
В последнем очном поединке с балеарцами «Вильярреал» подписал мировую. Соперники обменялись результативными ударами.
Нет малейших сомнений, что номинальные гости будут стараться сыграть как можно эффективнее в атаке. Вот только тылы ошибаются уж слишком часто.
Статистика для ставок
- «Вильярреал» не проигрывает в 4 матчах кряду
- «Мальорка» в среднем забивает менее гола за матч
- «Мальорка» не пропускала в 2 своих последних поединках
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Мальорка» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.58. Ничья оценена в 3.45, а победа оппонента — в скромные 2.96.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.18 и 1.79.
- 2.05Рубин — Крылья Советов: прогноз и ставкаЗавтра в 20:15
- 2.45Боруссия Д — Хайденхайм: прогноз и ставкаЗавтра в 21:30
- 2.15Бетис — Леганес: прогноз и ставкаЗавтра в 22:00
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Прогноз: Гости выглядят сильнее соперника, к тому же имеют потрясающий подбор атакующих исполнителей.
«Мальорка» крайне слабо выглядит в плане реализации, да и оппонент в последних матчах заметно преуспевает.
Ставка: Победа «Вильярреала» за 2.96.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме соперники не выявят победителя.
Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.07