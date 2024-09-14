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    «Мальорка» — «Вильярреал». Ставка (к. 2.96) и прогноз на футбол, Примера, 14 сентября 2024 года

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    «Вильярреал»
    14 сентября в 5-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Мальорка» и «Вильярреал». Начало игры — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Мальорка» — «Вильярреал», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 14 Сентября 2024 года

    Мальорка

  • Пальма-де-Мальорка
    •  Мальорка 15:00 Вильярреал

    Вильярреал

  • Вильярреал
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    «Мальорка»

    Турнирное положение: Балеарцы стартовали в чемпионате не столь ярко. В первых 4 турах они набрали всего 5 очков.

    При этом «Мальорка» сейчас находится на 10 месте турнирной таблицы. Да и настреляли островитяне всего 2 мяча в ворота соперников.

    Мальорка — Вильярреал: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: минувший тур принес команде три зачетных балла. Балеарцы минимально переиграли «Леганес».

    До того команда подписала мировую с «Севильей» (0:0). А вот «Осасуне» балеарцы уступили с минимальным счетом.

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну победу. При этом в них «Мальорка» настреляла 3 мяча при 4 пропущенных.

    Не сыграют: Пабло Маффео — травмирован.

    Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

    Состояние команды: главной ценностью островитян являются надежные тылы. В 4 матчах команда пропустила всего 2 мяча.

    Поединки против «Вильярреала» для команды традиционно складываются непросто. В 5 последних очных встречах «Мальорка» выиграл и проиграла по 2 раза.

    Нет сомнений, что на своем поле команда будет максимально активна в атаке. Да и надежные тылы наверняка станут союзником балеарцев.

    «Вильярреал»

    Турнирное положение: «Желтая субмарина» в новом чемпионате стартовала относительно успешно. В первых четырех турах команда набрала 8 очков.

    Причем «Вильярреал» пока не проиграл ни разу. Правда, в свои ворота команда пропустила уже 7 мячей.

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    • Последние матчи: предыдущий тур команда явно не запишет себе в актив. «Вильярреал» не сумел одолеть «Валенсию» (1:1).

    До того команда справилась с «Сельтой» (4:3). Да и поединок с «Севильей» завершился для «желтой субмарины» успешно (2:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Вильярреал» разжился 2 викториями. В этих поединках игроки команды отличились 9 забитыми мячами при 11 пропущенных.

    Не сыграют: Папе Гуйе — дисквалифицирован.

    Состояние команды: в 4 своих последних поединках «Вильярреал» не проигрывал. Да и вообще, атака команды является главной ее ценностью.

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    При этом особые надежды возлагаются на Айосе Переса. Опытный игрок уже успел записать в свой актив 2 гола в чемпионате.

    В последнем очном поединке с балеарцами «Вильярреал» подписал мировую. Соперники обменялись результативными ударами.

    Нет малейших сомнений, что номинальные гости будут стараться сыграть как можно эффективнее в атаке. Вот только тылы ошибаются уж слишком часто.

    Статистика для ставок

    • «Вильярреал» не проигрывает в 4 матчах кряду

    • «Мальорка» в среднем забивает менее гола за матч

    • «Мальорка» не пропускала в 2 своих последних поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Мальорка» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.58. Ничья оценена в 3.45, а победа оппонента — в скромные 2.96.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.18 и 1.79.

    Прогноз: Гости выглядят сильнее соперника, к тому же имеют потрясающий подбор атакующих исполнителей.

    «Мальорка» крайне слабо выглядит в плане реализации, да и оппонент в последних матчах заметно преуспевает.

    Ставка: Победа «Вильярреала» за 2.96.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме соперники не выявят победителя.

    Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.07

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    «Мальорка» — «Вильярреал»: прогноз, ставка (2.96), статистика, коэффициенты матча 14.09.2024. Прогнозы на футбол. Удачная гастроль «субмарины»?
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