«Кадис»
По итогам 23-х матчей испанской Ла Лиги «Кадис» занимает 18-ю позицию в зоне вылета с отставанием в три очка от безопасной 17-й строчки.
Команда уже давно не выступает в Кубке Испании, откуда вылетела еще во втором раунде в декабре. На данной стадии она потерпела сенсационное поражение от «Арандины» (1:2) из низшего дивизиона.
Коэффициенты матча Кадис — Бетис
В своем последнем матче в рамках Ла Лиги андалузцы потеряли очки. На выезде они сыграли вничью с «Вильярреалом» (0:0), где соперники не смогли отличиться голами.
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На сегодня у коллектива безвыигрышная серия в 12 поединков во всех турнирах при пяти поражениях и семи ничьих, так что у хозяев плохая форма.
«Бетис»
После 23-х матчей Примеры «Бетис» занимает восьмую позицию с отставанием в два балла от зоны еврокубков — шестой строчки. Седьмой идет «Валенсия».
Как и соперник, команда также прекратила борьбу в Кубке Испании, где вылетела в 1/16 финала. На этой стадии турнира она уступила на выезде «Алавесу» (0:1).
При этом «Огурцы» все еще играют в еврокубках, хотя и вылетели из Лиги Европы. Теперь они сыграют в 1/16 финала Лиги конференций, где сыграют с «Динамо» Загреб.
В последних четырех поединках во всех турнирах коллектив потерпел лишь одно поражение при двух победах и одной ничьей, так что у гостей форма явно лучше.
Прогноз и ставки
Букмекеры считают фаворитом «Бетис», коэффициент на победу которого равен 2,55. Успех «Кадиса» оценивается в 2,85, ничья — в 3,20.
В пяти из шести последних матчей хозяев по крайней мере один из соперников не забивал.
Поэтому наши прогноз и ставка — хотя бы одна команда не забьет за 1,83.
Еще один вариант ставки — «Бетис» выиграет за 2,55, ведь в трех из пяти последних матчей «Кадис» проиграл.