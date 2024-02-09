«Кадис» — «Бетис». Матч пройдет 9 февраля в рамках 24-го тура испанской Ла Лиги, начало — 23:00 (мск). «Кадис» — «Бетис»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Кадис»

По итогам 23-х матчей испанской Ла Лиги «Кадис» занимает 18-ю позицию в зоне вылета с отставанием в три очка от безопасной 17-й строчки.

Команда уже давно не выступает в Кубке Испании, откуда вылетела еще во втором раунде в декабре. На данной стадии она потерпела сенсационное поражение от «Арандины» (1:2) из низшего дивизиона.

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В своем последнем матче в рамках Ла Лиги андалузцы потеряли очки. На выезде они сыграли вничью с «Вильярреалом» (0:0), где соперники не смогли отличиться голами.

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На сегодня у коллектива безвыигрышная серия в 12 поединков во всех турнирах при пяти поражениях и семи ничьих, так что у хозяев плохая форма.

«Бетис»

После 23-х матчей Примеры «Бетис» занимает восьмую позицию с отставанием в два балла от зоны еврокубков — шестой строчки. Седьмой идет «Валенсия».

Как и соперник, команда также прекратила борьбу в Кубке Испании, где вылетела в 1/16 финала. На этой стадии турнира она уступила на выезде «Алавесу» (0:1).

При этом «Огурцы» все еще играют в еврокубках, хотя и вылетели из Лиги Европы. Теперь они сыграют в 1/16 финала Лиги конференций, где сыграют с «Динамо» Загреб.

В последних четырех поединках во всех турнирах коллектив потерпел лишь одно поражение при двух победах и одной ничьей, так что у гостей форма явно лучше.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом «Бетис», коэффициент на победу которого равен 2,55. Успех «Кадиса» оценивается в 2,85, ничья — в 3,20.

В пяти из шести последних матчей хозяев по крайней мере один из соперников не забивал.

Поэтому наши прогноз и ставка — хотя бы одна команда не забьет за 1,83.

Еще один вариант ставки — «Бетис» выиграет за 2,55, ведь в трех из пяти последних матчей «Кадис» проиграл.