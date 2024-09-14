Ак Барс
Металлург Мг
«Ак Барс»
Турнирное положение: Пока что похвалить «Ак Барс» за демонстрируемую игру язык не поворачивается, и предпоследнее место на Востоке вполне заслуженное.
Последние матчи: После трех сыгранных матчей в активе «Ак Барса» всего лишь три набранных очка, и худший старт за последнее десятилетие.
Ак Барс — Металлург Мг: коэффициенты букмекеров
Травмированные игроки: У «Ак Барса» нет травмированных хоккеистов, поэтому в игре против магнитогорского коллектвиа сыграют все сильнейшие.
Общий тонус клуба: В игре против «Металлурга» будет крайне сложно, поскольку соперник максимально зол после двух поражений подряд «Нефтехимика».
«Металлург»
Турнирное положение: Начало нового сезона для «Металлурга» получается пока что обескураживающим, поскольку коллектив из Магнитогорска обосновался на десятой строчке восточной конференции.
Последние матчи: Как только закончились предсезонные поединки, у «Металлурга», как отрезало, и иногда складывается впечатление, что на льду находятся не те хоккеисты, которые ещё полгода назад выигрывали «Кубок Гагарина».
Травмированные игроки: У подопечный Разина никаких проблем с травмированными хоккеистами нет, поэтому «Металлург» может рассчитывать на всех имеющихся в заявке игроков.
Общий тонус клуба: Хочется верить, что в матче против «Ак Барса» болельщики клуба увидят хоть какое-то напоминание об искромётной игре прошлого сезона от своих любимцев.
Статистика для ставок
- «Ак Барс» выиграл последних домашний матч между этими соперниками
- Два последних матча по календарю «Металлург» проиграл, забросив всего лишь две шайбы за два часа чистого игрового времени
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.10, на ничью — 3.88, на гостей — 3.05.
Прогноз: У «Металлурга» наблюдаются сложности с игрой на старте сезона, поэтому «Ак Барс» видится более реальным претендентом на победу
- 2.45Барыс — Динамо Минск: прогноз и ставкаСегодня в 17:00
- 1.94Автомобилист — Салават Юлаев: прогноз и ставкаЗавтра в 14:30
- 2.30Нефтехимик — Локомотив: прогноз и ставкаЗавтра в 17:00
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Альтернативный прогноз: Оба клуба сопоставимы по силам, поэтому любители хоккея вполне могут увидеть овертайм в предстоящем поединке.
Ставка: П1 с коэффициентом 2.10.
Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 3.95.