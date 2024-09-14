В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Ак Барс» будет принимать «Металлург». Игра пройдет на «Татнефть-Арене» 14 сентября. Начало встречи — в 17:00 мск Ставка и прогноз на матч «Ак Барс» — «Металлург», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Ак Барс»

Турнирное положение: Пока что похвалить «Ак Барс» за демонстрируемую игру язык не поворачивается, и предпоследнее место на Востоке вполне заслуженное.

Последние матчи: После трех сыгранных матчей в активе «Ак Барса» всего лишь три набранных очка, и худший старт за последнее десятилетие.

Травмированные игроки: У «Ак Барса» нет травмированных хоккеистов, поэтому в игре против магнитогорского коллектвиа сыграют все сильнейшие.

Общий тонус клуба: В игре против «Металлурга» будет крайне сложно, поскольку соперник максимально зол после двух поражений подряд «Нефтехимика».

«Металлург»

Турнирное положение: Начало нового сезона для «Металлурга» получается пока что обескураживающим, поскольку коллектив из Магнитогорска обосновался на десятой строчке восточной конференции.

Прогнозы и ставки на КХЛ

Последние матчи: Как только закончились предсезонные поединки, у «Металлурга», как отрезало, и иногда складывается впечатление, что на льду находятся не те хоккеисты, которые ещё полгода назад выигрывали «Кубок Гагарина».

Травмированные игроки: У подопечный Разина никаких проблем с травмированными хоккеистами нет, поэтому «Металлург» может рассчитывать на всех имеющихся в заявке игроков.

Общий тонус клуба: Хочется верить, что в матче против «Ак Барса» болельщики клуба увидят хоть какое-то напоминание об искромётной игре прошлого сезона от своих любимцев.

Статистика для ставок

«Ак Барс» выиграл последних домашний матч между этими соперниками

Два последних матча по календарю «Металлург» проиграл, забросив всего лишь две шайбы за два часа чистого игрового времени

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.10, на ничью — 3.88, на гостей — 3.05.

Прогноз: У «Металлурга» наблюдаются сложности с игрой на старте сезона, поэтому «Ак Барс» видится более реальным претендентом на победу

Альтернативный прогноз: Оба клуба сопоставимы по силам, поэтому любители хоккея вполне могут увидеть овертайм в предстоящем поединке.

Ставка: П1 с коэффициентом 2.10.

Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 3.95.