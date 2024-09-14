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    «Ак Барс» сможет огорчить «лис»?

    Ак Барс — Металлург: ставка и прогноз, новости. 14.09.2024

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Ак Барс Прогнозы на Металлург Мг
    Прогноз и ставки на «Ак Барс» — «Металлург»
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    «Ак Барс»
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Ак Барс» будет принимать «Металлург». Игра пройдет на «Татнефть-Арене» 14 сентября. Начало встречи — в 17:00 мск Ставка и прогноз на матч «Ак Барс» — «Металлург», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. КХЛ 14 Сентября 2024 года

    Ак Барс

  • Казань
    •  Ак Барс 17:00 Металлург Мг

    Металлург Мг

  • Магнитогорск
    •

    «Ак Барс»

    Турнирное положение: Пока что похвалить «Ак Барс» за демонстрируемую игру язык не поворачивается, и предпоследнее место на Востоке вполне заслуженное.

    Последние матчи: После трех сыгранных матчей в активе «Ак Барса» всего лишь три набранных очка, и худший старт за последнее десятилетие.

    Ак Барс — Металлург Мг: коэффициенты букмекеров

    Травмированные игроки: У «Ак Барса» нет травмированных хоккеистов, поэтому в игре против магнитогорского коллектвиа сыграют все сильнейшие.

    Общий тонус клуба: В игре против «Металлурга» будет крайне сложно, поскольку соперник максимально зол после двух поражений подряд «Нефтехимика».

    «Металлург»

    Турнирное положение: Начало нового сезона для «Металлурга» получается пока что обескураживающим, поскольку коллектив из Магнитогорска обосновался на десятой строчке восточной конференции.

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    Последние матчи: Как только закончились предсезонные поединки, у «Металлурга», как отрезало, и иногда складывается впечатление, что на льду находятся не те хоккеисты, которые ещё полгода назад выигрывали «Кубок Гагарина».

    Травмированные игроки: У подопечный Разина никаких проблем с травмированными хоккеистами нет, поэтому «Металлург» может рассчитывать на всех имеющихся в заявке игроков.

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    Общий тонус клуба: Хочется верить, что в матче против «Ак Барса» болельщики клуба увидят хоть какое-то напоминание об искромётной игре прошлого сезона от своих любимцев.

    Статистика для ставок

    • «Ак Барс» выиграл последних домашний матч между этими соперниками

    • Два последних матча по календарю «Металлург» проиграл, забросив всего лишь две шайбы за два часа чистого игрового времени

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.10, на ничью — 3.88, на гостей — 3.05.

    Прогноз: У «Металлурга» наблюдаются сложности с игрой на старте сезона, поэтому «Ак Барс» видится более реальным претендентом на победу

    Альтернативный прогноз: Оба клуба сопоставимы по силам, поэтому любители хоккея вполне могут увидеть овертайм в предстоящем поединке.

    Ставка: П1 с коэффициентом 2.10.

    Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 3.95.

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    «Ак Барс» — «Металлург»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 14.09.2024. Прогнозы на хоккей. «Ак Барс» сможет огорчить «лис»?
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