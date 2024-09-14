Манчестер Сити
Брентфорд
«Манчестер Сити»
Турнирное положение: «горожане» выдали феноменальный старт в новом сезоне.
«Голубые» выиграли все три игры, набрали девять очков и занимают первое место в турнирной таблице АПЛ.
Манчестер Сити — Брентфорд: коэффициенты букмекеров
Коллектив из Манчестера смог девять раз поразить ворота соперников и два раза пропустили в свои.
Последние матчи: в стартовых турах манчестерская команда победила «Челси» (2:0), «Ипсвич» (4:1) и «Вест Хэм» (3:1).
До этого манчестерцы также переиграли по пенальти «Манчестер Юнайтед» в Суперкубке Англии.
Не сыграют: в составе действующих чемпионов Англии на поле не выйдут травмированные Натан Аке и Оскар Бобб.
Состояние команды: подопечные Хосепа Гвардиола взяли отличный старт сезона и вновь являются главными претендентами на титул.
В текущем сезоне «Манчестер Сити» намерен замахнуться на победу во всех турнирах, в которых принимают участие. Получится?
«Брентфорд»
Турнирное положение: команда из одноименного города достаточно неплохо стартовала в этом сезоне.
В настоящий момент коллектив из Брентфорда имеет в своем активе шесть очков и занимает шестое место в турнирной таблице.
Брентфордцы смогли забить пять мячей, а в свои пропустили четыре.
Последние матчи: в прошлом туре «пчелы» переиграли «Саутгемптон» (3:1).
До этого брентфордский коллектив обыграл «Кристал Пэлас» (2:1) и проиграл «Ливерпулю» (0:2).
Также «Брентфорд» выиграл у «Колчестера» (1:0) в Кубке английской лиги.
Не сыграют: травмированы Джошуа Да Силва, Рико Генри, Арон Хики и Игор Тьяго.
Состояние команды: в данный момент «Брентфорд» продолжает быть крепким середняком, с которым точно никому не будет легко.
Думается, что подопечным Томаса Франка точно по силам побороться за место в первой половине турнирной таблицы.
Статистика для ставок
- «Манчестер Сити» в этом сезоне побеждает в каждом матче
- «Брентфорд» выиграл 3 из последних 4 матчей
- В прошлом сезоне «Манчестер Сити» дважды обыграл «Брентфорд»
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: «Манчестер Сити» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.17. Ничья оценена в 7.90, а победа «Брентфорда» — в 14.00.
ТБ 2,5 оценивается в 1.35, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 3.15.
- 2.05Рубин — Крылья Советов: прогноз и ставкаСегодня в 20:15
- 2.45Боруссия Д — Хайденхайм: прогноз и ставкаСегодня в 21:30
- 2.15Бетис — Леганес: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
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Прогноз: команды забивают в этом сезоне, поэтому вполне могут поразить ворота друг друга.
Ставка: обе забьют за 2.00.
Прогноз: если говорить об исходе поединке, то поставим на то, что «Манчестер Сити» не сможет выиграть крупно.
Ставка: победа «Брентфорда» с форой+2 за 1.98.