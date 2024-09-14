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    «Манчестер Сити» и «Брентфорд» забьют друг другу

    Манчестер Сити — Брентфорд: прогноз и ставка

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    «Манчестер Сити»
    «Манчестер Сити» дома сыграет против «Брентфорда» в 4-м туре АПЛ. Поединок состоится 14 сентября и начнется в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Брентфорд», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 14 Сентября 2024 года

    Манчестер Сити

  • Манчестер
    •  Манчестер Сити 17:00 Брентфорд

    Брентфорд

  • Брентфорд
    •

    «Манчестер Сити»

    Турнирное положение: «горожане» выдали феноменальный старт в новом сезоне.

    «Голубые» выиграли все три игры, набрали девять очков и занимают первое место в турнирной таблице АПЛ.

    Манчестер Сити — Брентфорд: коэффициенты букмекеров

    Коллектив из Манчестера смог девять раз поразить ворота соперников и два раза пропустили в свои.

    Последние матчи: в стартовых турах манчестерская команда победила «Челси» (2:0), «Ипсвич» (4:1) и «Вест Хэм» (3:1).

    До этого манчестерцы также переиграли по пенальти «Манчестер Юнайтед» в Суперкубке Англии.

    Прогнозы и ставки на АПЛ

    Не сыграют: в составе действующих чемпионов Англии на поле не выйдут травмированные Натан Аке и Оскар Бобб.

    Состояние команды: подопечные Хосепа Гвардиола взяли отличный старт сезона и вновь являются главными претендентами на титул.

    В текущем сезоне «Манчестер Сити» намерен замахнуться на победу во всех турнирах, в которых принимают участие. Получится?

    «Брентфорд»

    Турнирное положение: команда из одноименного города достаточно неплохо стартовала в этом сезоне.

    В настоящий момент коллектив из Брентфорда имеет в своем активе шесть очков и занимает шестое место в турнирной таблице.

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    • Брентфордцы смогли забить пять мячей, а в свои пропустили четыре.

    Последние матчи: в прошлом туре «пчелы» переиграли «Саутгемптон» (3:1).

    До этого брентфордский коллектив обыграл «Кристал Пэлас» (2:1) и проиграл «Ливерпулю» (0:2).

    Также «Брентфорд» выиграл у «Колчестера» (1:0) в Кубке английской лиги.

    Не сыграют: травмированы Джошуа Да Силва, Рико Генри, Арон Хики и Игор Тьяго.

    Состояние команды: в данный момент «Брентфорд» продолжает быть крепким середняком, с которым точно никому не будет легко.

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    Думается, что подопечным Томаса Франка точно по силам побороться за место в первой половине турнирной таблицы.

    Статистика для ставок

    • «Манчестер Сити» в этом сезоне побеждает в каждом матче

    • «Брентфорд» выиграл 3 из последних 4 матчей

    • В прошлом сезоне «Манчестер Сити» дважды обыграл «Брентфорд»

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: «Манчестер Сити» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.17. Ничья оценена в 7.90, а победа «Брентфорда» — в 14.00.

    ТБ 2,5 оценивается в 1.35, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 3.15.

    Прогноз: команды забивают в этом сезоне, поэтому вполне могут поразить ворота друг друга.

    Ставка: обе забьют за 2.00.

    Прогноз: если говорить об исходе поединке, то поставим на то, что «Манчестер Сити» не сможет выиграть крупно.

    Ставка: победа «Брентфорда» с форой+2 за 1.98.

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