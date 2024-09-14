«Манчестер Сити» дома сыграет против «Брентфорда» в 4-м туре АПЛ. Поединок состоится 14 сентября и начнется в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Брентфорд», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Манчестер Сити»

Турнирное положение: «горожане» выдали феноменальный старт в новом сезоне.

«Голубые» выиграли все три игры, набрали девять очков и занимают первое место в турнирной таблице АПЛ.

Коллектив из Манчестера смог девять раз поразить ворота соперников и два раза пропустили в свои.

Последние матчи: в стартовых турах манчестерская команда победила «Челси» (2:0), «Ипсвич» (4:1) и «Вест Хэм» (3:1).

До этого манчестерцы также переиграли по пенальти «Манчестер Юнайтед» в Суперкубке Англии.

Прогнозы и ставки на АПЛ

Не сыграют: в составе действующих чемпионов Англии на поле не выйдут травмированные Натан Аке и Оскар Бобб.

Состояние команды: подопечные Хосепа Гвардиола взяли отличный старт сезона и вновь являются главными претендентами на титул.

В текущем сезоне «Манчестер Сити» намерен замахнуться на победу во всех турнирах, в которых принимают участие. Получится?

«Брентфорд»

Турнирное положение: команда из одноименного города достаточно неплохо стартовала в этом сезоне.

В настоящий момент коллектив из Брентфорда имеет в своем активе шесть очков и занимает шестое место в турнирной таблице.

Брентфордцы смогли забить пять мячей, а в свои пропустили четыре.

Последние матчи: в прошлом туре «пчелы» переиграли «Саутгемптон» (3:1).

До этого брентфордский коллектив обыграл «Кристал Пэлас» (2:1) и проиграл «Ливерпулю» (0:2).

Также «Брентфорд» выиграл у «Колчестера» (1:0) в Кубке английской лиги.

Не сыграют: травмированы Джошуа Да Силва, Рико Генри, Арон Хики и Игор Тьяго.

Состояние команды: в данный момент «Брентфорд» продолжает быть крепким середняком, с которым точно никому не будет легко.

Думается, что подопечным Томаса Франка точно по силам побороться за место в первой половине турнирной таблицы.

Статистика для ставок

«Манчестер Сити» в этом сезоне побеждает в каждом матче

«Брентфорд» выиграл 3 из последних 4 матчей

В прошлом сезоне «Манчестер Сити» дважды обыграл «Брентфорд»

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: «Манчестер Сити» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.17. Ничья оценена в 7.90, а победа «Брентфорда» — в 14.00.

ТБ 2,5 оценивается в 1.35, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 3.15.

Прогноз: команды забивают в этом сезоне, поэтому вполне могут поразить ворота друг друга.

Ставка: обе забьют за 2.00.

Прогноз: если говорить об исходе поединке, то поставим на то, что «Манчестер Сити» не сможет выиграть крупно.

Ставка: победа «Брентфорда» с форой+2 за 1.98.