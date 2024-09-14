Саутгемптон
Манчестер Юнайтед
«Саутгемптон»
Турнирное положение: «Сотон» стартовал в новом сезоне крайне неудачно.
В первых трех турах «святые» не смогли набрать ни одного очка и занимают 19-е место в турнирной таблице.
Саутгемптон — Манчестер Юнайтед: коэффициенты букмекеров
Коллектива из одноименного города забили только один мяч, а в свои пропустили целых пять.
Последние матчи: в первых турах команда из Саутгемптона уступила «Ньюкаслу» (0:1), «Ноттингем Форест» (0:1) и «Брентфорду» (1:3).
Также «Саутгемптон» переиграл «Кардифф» (5:3) в матче Кубка английской лиги.
Не сыграют: травмированы Гэвин Базуну и Росс Стюарт.
Состояние команды: подопечные Расселла Мартина осели внизу турнирной таблицы и пока что показывают не совсем качественную игру.
Думается, что «Саутгемптон» в этом сезоне точно будет бороться за выживание в АПЛ.
«Манчестер Юнайтед»
Турнирное положение: «манкунианцы» провалили для себя старт нового сезона.
В настоящий момент «красные дьяволы» смогли набрать только три очка и разместились на 14-й строчке в турнирной таблице.
Коллектив из Манчестера смог забить всего два мяча, а в свои ворота пропустил пять мячей.
Последние матчи: в прошлых турах манчестерцы проиграли «Ливерпулю» (0:3) и «Брайтону» (1:2).
До этого же манчестерский коллектив смог переиграть «Фулхэм» (1:0).
Перед этим «Манчестер Юнайтед» уступил по пенальти «Манчестер Сити» в Суперкубке Англии.
Не сыграют: травмированы Люк Шоу, Лени Йоро, Расмус Хойлунн, Виктор Линделеф, Тирелл Маласия и Мэйсон Маунт.
Состояние команды: подопечные Эрика тен Хага выглядят крайне невыразительно, поэтому на них выливается шквал критики.
Думается, что если так и будет продолжаться, что тен Хаг может потерять свою работу. От «Манчестер Юнайтед» точно ждут других результатов.
Статистика для ставок
- «Саутгемптон» проиграл 3 из 4 последних матчей
- «Манчестер Юнайтед» выиграл 1 из последних 4 матчей
- В последнем очном матче в прошлом году команды сыграли 0:0
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: «Манчестер Юнайтед» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.73. Ничья оценена в 4.00, а победа «Саутгемптона» — в 4.40.
ТБ 2,5 оценивается в 1.60, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 2.30.
- 2.05Рубин — Крылья Советов: прогноз и ставкаЗавтра в 20:15
- 2.45Боруссия Д — Хайденхайм: прогноз и ставкаЗавтра в 21:30
- 2.15Бетис — Леганес: прогноз и ставкаЗавтра в 22:00
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Прогноз: команды в этом сезоне играют не очень результативно, поэтому могут и сейчас не забить три мяча на двоих.
Ставка: тотал меньше 2,5 за 2.30.
Прогноз: думается, что «Манчестер Юнайтед» все же должен добывать победу в этой игре.
Ставка: победа «Манчестер Юнайтед» с форой-1 за 2.17.