«Саутгемптон» дома сыграет против «Манчестер Юнайтед» в 4-м туре АПЛ. Поединок состоится 14 сентября и начнется в 14:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Саутгемптон» — «Манчестер Юнайтед», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Саутгемптон»

Турнирное положение: «Сотон» стартовал в новом сезоне крайне неудачно.

В первых трех турах «святые» не смогли набрать ни одного очка и занимают 19-е место в турнирной таблице.

Коллектива из одноименного города забили только один мяч, а в свои пропустили целых пять.

Последние матчи: в первых турах команда из Саутгемптона уступила «Ньюкаслу» (0:1), «Ноттингем Форест» (0:1) и «Брентфорду» (1:3).

Также «Саутгемптон» переиграл «Кардифф» (5:3) в матче Кубка английской лиги.

Прогнозы и ставки на АПЛ

Не сыграют: травмированы Гэвин Базуну и Росс Стюарт.

Состояние команды: подопечные Расселла Мартина осели внизу турнирной таблицы и пока что показывают не совсем качественную игру.

Думается, что «Саутгемптон» в этом сезоне точно будет бороться за выживание в АПЛ.

«Манчестер Юнайтед»

Турнирное положение: «манкунианцы» провалили для себя старт нового сезона.

В настоящий момент «красные дьяволы» смогли набрать только три очка и разместились на 14-й строчке в турнирной таблице.

Коллектив из Манчестера смог забить всего два мяча, а в свои ворота пропустил пять мячей.

Последние матчи: в прошлых турах манчестерцы проиграли «Ливерпулю» (0:3) и «Брайтону» (1:2).

До этого же манчестерский коллектив смог переиграть «Фулхэм» (1:0).

Перед этим «Манчестер Юнайтед» уступил по пенальти «Манчестер Сити» в Суперкубке Англии.

Не сыграют: травмированы Люк Шоу, Лени Йоро, Расмус Хойлунн, Виктор Линделеф, Тирелл Маласия и Мэйсон Маунт.

Состояние команды: подопечные Эрика тен Хага выглядят крайне невыразительно, поэтому на них выливается шквал критики.

Думается, что если так и будет продолжаться, что тен Хаг может потерять свою работу. От «Манчестер Юнайтед» точно ждут других результатов.

Статистика для ставок

«Саутгемптон» проиграл 3 из 4 последних матчей

«Манчестер Юнайтед» выиграл 1 из последних 4 матчей

В последнем очном матче в прошлом году команды сыграли 0:0

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: «Манчестер Юнайтед» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.73. Ничья оценена в 4.00, а победа «Саутгемптона» — в 4.40.

ТБ 2,5 оценивается в 1.60, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 2.30.

Прогноз: команды в этом сезоне играют не очень результативно, поэтому могут и сейчас не забить три мяча на двоих.

Ставка: тотал меньше 2,5 за 2.30.

Прогноз: думается, что «Манчестер Юнайтед» все же должен добывать победу в этой игре.

Ставка: победа «Манчестер Юнайтед» с форой-1 за 2.17.