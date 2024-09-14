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    Сможет ли «Манчестер Юнайтед» победить «Саутгемптон»?

    «Саутгемптон» — «Манчестер Юнайтед». Ставка (к. 2.30) и прогноз на футбол, чемпионат Англии, 14 сентября 2024 года

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    Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»)
    «Саутгемптон» дома сыграет против «Манчестер Юнайтед» в 4-м туре АПЛ. Поединок состоится 14 сентября и начнется в 14:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Саутгемптон» — «Манчестер Юнайтед», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 14 Сентября 2024 года

    Саутгемптон

  • Саутгемптон
    •  Саутгемптон 14:30 Манчестер Юнайтед

    Манчестер Юнайтед

  • Манчестер
    •

    «Саутгемптон»

    Турнирное положение: «Сотон» стартовал в новом сезоне крайне неудачно.

    В первых трех турах «святые» не смогли набрать ни одного очка и занимают 19-е место в турнирной таблице.

    Саутгемптон — Манчестер Юнайтед: коэффициенты букмекеров

    Коллектива из одноименного города забили только один мяч, а в свои пропустили целых пять.

    Последние матчи: в первых турах команда из Саутгемптона уступила «Ньюкаслу» (0:1), «Ноттингем Форест» (0:1) и «Брентфорду» (1:3).

    Также «Саутгемптон» переиграл «Кардифф» (5:3) в матче Кубка английской лиги.

    Прогнозы и ставки на АПЛ

    Не сыграют: травмированы Гэвин Базуну и Росс Стюарт.

    Состояние команды: подопечные Расселла Мартина осели внизу турнирной таблицы и пока что показывают не совсем качественную игру.

    Думается, что «Саутгемптон» в этом сезоне точно будет бороться за выживание в АПЛ.

    «Манчестер Юнайтед»

    Турнирное положение: «манкунианцы» провалили для себя старт нового сезона.

    В настоящий момент «красные дьяволы» смогли набрать только три очка и разместились на 14-й строчке в турнирной таблице.

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    • Коллектив из Манчестера смог забить всего два мяча, а в свои ворота пропустил пять мячей.

    Последние матчи: в прошлых турах манчестерцы проиграли «Ливерпулю» (0:3) и «Брайтону» (1:2).

    До этого же манчестерский коллектив смог переиграть «Фулхэм» (1:0).

    Перед этим «Манчестер Юнайтед» уступил по пенальти «Манчестер Сити» в Суперкубке Англии.

    Не сыграют: травмированы Люк Шоу, Лени Йоро, Расмус Хойлунн, Виктор Линделеф, Тирелл Маласия и Мэйсон Маунт.

    Состояние команды: подопечные Эрика тен Хага выглядят крайне невыразительно, поэтому на них выливается шквал критики.

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    Думается, что если так и будет продолжаться, что тен Хаг может потерять свою работу. От «Манчестер Юнайтед» точно ждут других результатов.

    Статистика для ставок

    • «Саутгемптон» проиграл 3 из 4 последних матчей

    • «Манчестер Юнайтед» выиграл 1 из последних 4 матчей

    • В последнем очном матче в прошлом году команды сыграли 0:0

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: «Манчестер Юнайтед» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.73. Ничья оценена в 4.00, а победа «Саутгемптона» — в 4.40.

    ТБ 2,5 оценивается в 1.60, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 2.30.

    Прогноз: команды в этом сезоне играют не очень результативно, поэтому могут и сейчас не забить три мяча на двоих.

    Ставка: тотал меньше 2,5 за 2.30.

    Прогноз: думается, что «Манчестер Юнайтед» все же должен добывать победу в этой игре.

    Ставка: победа «Манчестер Юнайтед» с форой-1 за 2.17.

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    «Саутгемптон» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз, ставка (2.30), статистика, коэффициенты матча 14.09.2024. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Манчестер Юнайтед» победить «Саутгемптон»?
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