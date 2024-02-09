9 февраля в 22:30 мск начнется матч 21-го тура Бундеслиги, в котором встретятсяиз Дортмунда и

«Боруссия» выступает в текущем сезоне ниже своих возможностей — клуб идет на четвертой строчке, отстав от первой на приличные 15 очков.

Команда уже вылетела из кубка Германии, но продолжает борьбу в весенней части Лиги чемпионов — в феврале предстоит встреча с ПСВ.

«Фрайбург» идет седьмым в турнире, набрав 28 очков. Клуб борется за топ-6, что даст пропуск в еврокубки.

Как и дортмундцы, «Фрайбург» продолжает борьбу в Европе — в 1/16 Лиги Европы клубу предстоит дуэль с «Лансом».

Команда проигрывает уже два матча подряд.

Букмекеры считают «Боруссию» фаворитом. Ставки на нее принимаются с коэффициентом 1.53. Ничья оценена в 4.70, победа гостей — 5.40.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч «Боруссия» Д — «Фрайбург» с коэффициентом 2.07.

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