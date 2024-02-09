«Боруссия» выступает в текущем сезоне ниже своих возможностей — клуб идет на четвертой строчке, отстав от первой на приличные 15 очков.
Команда уже вылетела из кубка Германии, но продолжает борьбу в весенней части Лиги чемпионов — в феврале предстоит встреча с ПСВ.
«Фрайбург» идет седьмым в турнире, набрав 28 очков. Клуб борется за топ-6, что даст пропуск в еврокубки.
Как и дортмундцы, «Фрайбург» продолжает борьбу в Европе — в 1/16 Лиги Европы клубу предстоит дуэль с «Лансом».
Команда проигрывает уже два матча подряд.
Букмекеры считают «Боруссию» фаворитом. Ставки на нее принимаются с коэффициентом 1.53. Ничья оценена в 4.70, победа гостей — 5.40.
Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч «Боруссия» Д — «Фрайбург» с коэффициентом 2.07.
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