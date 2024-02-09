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    «Боруссия» Д — «Фрайбург»: смотреть онлайн бесплатно

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    9 февраля в 22:30 мск начнется матч 21-го тура Бундеслиги, в котором встретятся «Боруссия» из Дортмунда и «Фрайбург».

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    «Боруссия» выступает в текущем сезоне ниже своих возможностей — клуб идет на четвертой строчке, отстав от первой на приличные 15 очков.

    Команда уже вылетела из кубка Германии, но продолжает борьбу в весенней части Лиги чемпионов — в феврале предстоит встреча с ПСВ.

    «Фрайбург» идет седьмым в турнире, набрав 28 очков. Клуб борется за топ-6, что даст пропуск в еврокубки.

    Как и дортмундцы, «Фрайбург» продолжает борьбу в Европе — в 1/16 Лиги Европы клубу предстоит дуэль с «Лансом».

    Команда проигрывает уже два матча подряд.

    Букмекеры считают «Боруссию» фаворитом. Ставки на нее принимаются с коэффициентом 1.53. Ничья оценена в 4.70, победа гостей — 5.40.

    Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч «Боруссия» Д — «Фрайбург» с коэффициентом 2.07.

    Смотреть прямую трансляцию игры «Боруссия» Д — «Фрайбург» можно бесплатно на LiveCup.Run. Посетителям будут доступны два потока видео в высоком качестве и без рекламы.

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