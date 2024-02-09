«Боруссия» Дортмунд — «Фрайбург». Матч пройдет 9 февраля в рамках 21-го тура немецкой Бундеслиги, начало — 22:30 (мск). «Боруссия» Д — «Фрайбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Боруссия» Дортмунд

По итогам 20-ти матчей немецкой Бундеслиги «Боруссия» Дортмунд занимает четвертую позицию в зоне Лиги чемпионов с отрывом в один балл от пятой строчки, которая идет вне ее.

Команда уже не выступает в Кубке Германии, откуда вылетела в 1/8 финала еще в декабре. На данной стадии она потерпела поражение от «Штутгарта» (0:2) на выезде.

Коэффициенты матча Боруссия Д — Фрайбург 1X2Новым игрокам 1.554.805.50Бонус$9500

Кроме того, «Шмели» не просто продолжают играть в еврокубках, а вышли в 1/8 финала Лиги чемпионов, где имеют хорошие шансы на четвертьфинал, ведь их соперником будет ПСВ.

Все прогнозы на Бундеслигу

На сегодня у коллектива беспроигрышная серия в восемь поединков во всех турнирах при трех победах и пяти ничьих, так что у хозяев противоречивая форма.

«Фрайбург»

После 20-ти матчей Бундеслиги «Фрайбург» занимает седьмую позицию с отставанием в три очка от зоны еврокубков — шестой строчки.

Как и соперник, команда также прекратила борьбу в Кубке Германии, но вылетела еще осенью во втором раунде. На этой стадии турнира она уступила дома «Падерборну» (1:3) из низшего дивизиона.

Также клуб продолжает играть в еврокубках, где вышел в 1/16 финала Лиги Европы благодаря второму месту в своей группе. Теперь его ожидает дуэль с «Лансом».

На сегодня у коллектива мини-серия поражений в два поединка, которые пришлись на Бундеслигу, так что у гостей наметился определенный спад.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом «Боруссию Дортмунд», коэффициент на победу которой равен 1,53. Успех «Фрайбурга» оценивается в 5,40, ничья — в 4,70.

В трех из четырех последних матчей хозяева выиграли при тотал больше 2,5 голов.

Поэтому наши прогноз и ставка — «Боруссия» выиграет при тотал больше 2,5 голов за 2,07.

Еще один вариант ставки — «Боруссия» забьет в обоих таймах за 2,05, ведь в трех из четырех последних матчей хозяев был реализован именно такой сценарий.