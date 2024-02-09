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    Бензема: Я нахожусь в Саудовской Аравии для того, чтобы привлечь европейских топ-игроков

    Футбол Саудовская Про-Лига Аль-Иттихад Джидда
    Нападающий «Аль-Иттихада» Карим Бензема рассказал о своих амбициях в клубе из Саудовской Аравии.

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    «Игра в саудовской лиге — новый вызов, который мне нравится. Это своеобразный долгосрочный проект, возникший в мусульманской стране. Здесь я выступаю не только в роли футболиста, но и амбассадора.

    Я нахожусь здесь для того, чтобы привлечь европейских топ-игроков, даже если в саудовской лиге уже есть сильные футболисты. Наша задача — поднять чемпионат до уровня сильнейших европейских лиг», — приводит слова Бензема GQ Middle East.

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    • В нынешнем сезоне Бензема провел 15 матчей за «Аль-Иттихад» в чемпионате Саудовской Аравии, забил 9 голов и сделал 5 голевых передач.

    Ранее сообщалось о том, что у Бензема случился конфликт с главным тренером «Аль-Иттихада».

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