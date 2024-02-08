Кот-д'Ивуар — ДР Конго: счет матча 1:0 (0:0), обзор голов

Себастьян Аллер Фото: globallookpress.com
Первый тайм не принес забитых голов, хотя игра была довольно открытой.
После перерыва преимуществом на поле завладели ивуарийцы и на 65-й минуте смогли забить победный мяч.
Его автором стал нападающий дортмундской «Боруссии» Себастьян Аллер. Голевую передачу ему отдал ветеран Макс Градель.
Футбол. Кубок Африки-2023. Полуфинал
Кот-д Ивуар — ДР Конго 1:0
Гол: 1:0 Себастьен Аллер (65') Кот-д Ивуар: Яхья Фофана, Уилфрид Стефан Синго, Вийи Боли, Эван Н'Дика, Гислейн Конан, Жан-Мишель Сери (Жан Тьерри Лазар, 61'), Франк Кессье, Секо Фофана (Ибраим Сангаре, 61'), Саймон Адингра (Жонатан Бамба, 80'), Макс-Ален Градель (Жереми Бога, 90'), Себастьен Аллер (Жан-Филипп Крассо, 90') ДР Конго: Лионель Мпаси-Нзау, Артур Масуаку, Енок Инонга, Шансель Мбемба, Жедеон Калулу, Гаэль Какута (Тео Бонгонда, 46'), Самуэль Мутуссами, Шарль Пикель (Аарон Тшибола, 69'), Седрик Бакамбу (Симон Банза, 69'), Йоан Висса (Фистон Калала Майеле, 70'), Мешак Элиа (Силас Катомпа Мвумпа, 78')
Календарь и таблица Кубка Африки
В финале Кубка Африки сборная Кот-д'Ивуара сразится со сборной Нигерии, которая чуть ранее обыграла ЮАР в серии пенальти.