Энцо Фернандес хочет покинуть «Челси», его агент уже общается с другими клубами

Полузащитник «Челси»намерен сменить команду этим летом.

По информации журналиста Жака Тэлбота, аргентинец больше не хочет выступать за «Челси», несмотря на то, что он должен был стать одним из ключевых исполнителей.

Источник отмечает, что агент Энцо уже начал общаться с другими клубами по поводу возможного трансфера.

Фернандес перешел в «Челси» в январе 2023 года из лиссабонской «Бенфики» за 121 миллион евро.

Transfermarkt оценивает стоимость Фернандеса в 80 миллионов евро. В текущем сезоне он провел в чемпионате Англии 20 матчей, забил два гола и сделал одну результативную передачу.