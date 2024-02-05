В 23:00 05.02.2024 Брентфорд и Манчестер Сити начнут матч в чемпионате Англии по футболу.

Брентфорд — Манчестер Сити

Последний матч между собой: Брентфорд — Манчестер Сити 1:0 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Брентфорд» — «Манчестер Сити» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.10 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:5.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:5 (победит «Манчестер Сити»).

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