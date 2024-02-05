«Брентфорд» — «Манчестер Сити». Матч пройдет в рамках 23-го тура АПЛ 5 февраля, начало — 23:00 (мск) «Брентфорд» — «Манчестер Сити»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Брентфорд»

В этом сезоне «пчелы» смотрятся не так сильно, как в прежние годы. Сейчас команда располагается лишь на 15-м месте, а от зоны вылета ее отделяет всего три очка.

Не помогает даже возвращение в состав после длительной дисквалификации Айвена Тоуни. Бомбардир даже после простоя не растерял своих качеств и уже успел отметиться двумя забитыми мячами.

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В последнем туре «Брентфорд» устроил результативный футбол, но все равно уступил «Тоттенхэму» со счетом 2:3. Голы в этой встрече за «пчел» забивали Нил Мопей и Айвен Тоуни.

Календарь и таблица АПЛ

Вокруг команды Томаса Франка много разговоров о смене владельца, что не добавляет стабильности клубу и сказывается на отношениях внутри.

«Манчестер Сити»

Сейчас «горожане» идут на втором месте в чемпионате Англии и отстают от лидирующего «Ливерпуля» на пять очков, имея при этом игру в запасе.

В предыдущем туре «Манчестер Сити» не испытал никаких проблем с новичком АПЛ «Бернли», легко победив его со счетом 3:1. Дубль в этой встрече сделал Хулиан Альварес, еще один мяч у Родри.

Команда Хосепа Гвардиолы вообще легко победила в этой встрече дружину своего ученика и бывшего подопечного Венсана Компани одной левой, уже к перерыву ведя со счетом 3:0.

Возвращение в состав после травмы Кевина Де Брейне добавило «Ман Сити» стабильности и спокойствия, теперь есть кому регулировать темп и скорости на поле при необходимости.

Прогноз и ставка

В этой встрече букмекеры дают на «Брентфорд» — 7,70, на ничью — 5,20, а на «Манчестер Сити» — 1,42.

Силы соперников абсолютно неравны, «горожане» находятся в состоянии близком к оптимальному, тогда как у «Брентфорда» полно проблем.

По нашему мнению, неплохим вариантом для прогноза и ставки будет победа «Манчестер Сити» с форой -1,5 за 2,10.

Также можно попробовать более рисковый вариант для ставки на победу «Ман Сити» с форой -2,5 за 3,60. Если команда не остановится, то легко разгромит «пчел».