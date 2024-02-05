Аршавин: Одержали победу без шума и пыли

Легенда петербургского «Зенита»дал оценку победе над катарским «Аль-Духаилем» со счетом 2:0 на Кубке Равноправия.

«Победа без шума и пыли, без особого напряга. Понятно, что это прототип основного состава на весну в РПЛ. Может, увидим две три другие позиции. На первом сборе "Зенит" играл поярче.

Были более информативные матчи. В рабоче крестьянском режиме добились победы. Самыми активными был Клаудиньо и Дуглас Сантос. Остальные сыграли так, как и должны были», — сказал Аршавин в эфире «Матч Премьер».

«Зенит» сейчас имеет три очка и занимает второе место после «Шанхай Шэньхуа», у которого 6 очков, но на игру больше.