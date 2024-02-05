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    Аршавин: Одержали победу без шума и пыли

    Футбол Зенит Кубок Равноправия
    Легенда петербургского «Зенита» Андрей Аршавин дал оценку победе над катарским «Аль-Духаилем» со счетом 2:0 на Кубке Равноправия.

    Андрей Аршавин
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    Андрей Аршавин

    «Победа без шума и пыли, без особого напряга. Понятно, что это прототип основного состава на весну в РПЛ. Может, увидим две три другие позиции. На первом сборе "Зенит" играл поярче.

    Были более информативные матчи. В рабоче крестьянском режиме добились победы. Самыми активными был Клаудиньо и Дуглас Сантос. Остальные сыграли так, как и должны были», — сказал Аршавин в эфире «Матч Премьер».

  • Голы Артура и Клаудиньо принесли победу «Зениту» над «Аль-Духаилем»
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