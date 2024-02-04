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    Тен Хаг: Я последние пару месяцев говорил, что «МЮ» ждет светлое будущее

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    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг подвел итог матча против «Вест Хэма» (3:0).

    Эрик тен Хаг
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    Эрик тен Хаг

    «Я последние пару месяцев говорил, что "МЮ" ждет светлое будущее. Мы способны играть в динамичный футбол. Сегодняшние голы показали, что у молодых футболистов высокий потенциал. Все игрок растут с каждым матчем, выходят на более высокий уровень. Когда они наслаждаются футболом, у команды появляется уверенность», — приводит слова тен Хага BBC.

    После этого матча «Манчестер Юнайтед» занимает 6-е место в таблице АПЛ с 38-ю очками в активе. «Вест Хэм» — на 7-й позиции (36 баллов).

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