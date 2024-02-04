В 19:30 04.02.2024 РБ Лейпциг и Унион начнут матч в немецкой Бундеслиге.

РБ Лейпциг — Унион

Последний матч между собой: Унион — РБ Лейпциг 0:3 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «РБ Лейпциг» — «Унион» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.89 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «РБ Лейпциг»).

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