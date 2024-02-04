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    «Быки» прервут свою негативную серию?

    «РБ Лейпциг» — «Унион» Берлин. Прогноз и ставка (к. 1.89) на футбол 4 февраля 2024 года

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    «РБ Лейпциг»
    4 февраля в рамках 20-го тура немецкой Бундеслиги «РБ Лейпциг» на своем поле примет берлинский «Унион». Начало игры — в 19:30 по мск. «РБ Лейпциг» — «Унион» Берлин: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 04 Февраля 2024 года
    РБ Лейпциг
  • Лейпциг
    •  РБ Лейпциг 19:30 Унион Унион
  • Берлин
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    «РБ Лейпциг»

    С 33 зачетными пунктами «РБ Лейпциг» в турнирной таблице Бундеслиги расположился на данный момент на пятой строке. До четвертой лигачемпионвской расстояния всего в три балла.

    «Быки» просто ужасно провели свои четыре поединка в рамках чемпионата Германии. Этот отрезок они начали с ничьей, а продолжили тремя поражениями подряд.

    Коэффициенты матча РБ Лейпциг — Унион

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    В прошлом туре «красно-белые» были разгромлены на выезде соседом по турнирке «Штутгартом» со счетом 2:5, а игровым днем ранее они на своем поле уступили 2:3 лидирующему «Байеру».

    Календарь и таблица Бундеслиги

    В родных стенах «Лейпциг» в текущем чемпионате Германии выиграл шесть встреч из десяти проведенных, а также по два раза проигрывал и играл вничью.

    «Унион» Берлин

    «Унион» с 17 набранными очками разместился на 15 строке в турнирной таблице чемпионата Германии. От красной зоны его отделяют пять баллов.

    Берлинцы в прошлом игровом дне на своем поле смогли обыграть «Дармштадт» со счетом 1:0. И эта виктория стала для них второй за последние четыре встречи первенства.

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    Помимо этих выигрышей в данном отрезке «железные» еще сыграли вничью и минимально проиграли в гостях 0:1 «Баварии». Отметим, что это для них лишь второе фиаско за последние семь встреч в Бундеслиге.

    Вдали от родных стен «Унион» выиграл только один поединок из девяти проведенных в рамках чемпионата страны. Еще семь встреч он проиграл и расписал одну мировую.

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    В первом круге «быки» разгромили берлинцев на их поле со счетом 3:0, а до этого три поединка кряду побеждал «Унион» (все разы по 2:1). Всего же ставка обе забьют сыграла в шести из семи последних очных встреч данных клубов.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «РБ Лейпциг» — 1.44, победа «Униона» — 8.00, ничья — 5.13.

    В этом противостоянии, исходя из статистики последних очных встреч этих команд, прогнозируем обмен забитыми мячами.

    И также еще ставим здесь на то, что «быки» прервут свою негативную серию и смогут уверенно победить на этот раз.

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    «РБ Лейпциг» — «Унион» Берлин: прогноз, ставка (1.89), статистика, коэффициенты матча 04.02.2024. Прогнозы на футбол. «Быки» прервут свою негативную серию?
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