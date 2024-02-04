В 22:45 04.02.2024 Интер и Ювентус начнут матч в итальянской Серии А.

Интер — Ювентус

Последний матч между собой: Ювентус — Интер 1:1 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Интер» — «Ювентус» с предлагаемым коэффициентом для ставки 4.80 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Интер»).

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