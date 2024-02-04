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    Аллегри любит играть против серьезных соперников

    «Интер» — «Ювентус». Ставка (к. 2.00) и прогноз на чемпионат Италии по футболу 4 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Интер» — «Ювентус»
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    От Душана Влаховича будет многое зависеть
    «Интер» Милан — «Ювентус». Матч пройдет в рамках 23-го тура итальянской Серии А 4 января, начало — 22:45 (мск) «Интер» — «Ювентус»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Италия. Серия А 04 Февраля 2024 года
    Интер
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    •  Интер 22:45 Ювентус Ювентус
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    «Интер»

    После 22-ти туров подопечные Симоне Индзаги опережают своего главного конкурента «Ювентус» на одного очко, при этом имеют еще игру в запасе. В последнем туре «нерадзурри» смогли победить на выезде «Фиорентину» с минимальным счетом 1:0.

    Единственный гол в начале встречи забил Лаутаро Мартинес, для которого он стал 19-м в чемпионате. Аргентинец по-прежнему является лучшим бомбардиром Серии А.

    Коэффициенты матча Интер — Ювентус

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  • 1.833.554.80Бонус$9500
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    В этом матче «Интер» вышел не в самом оптимальном составе, Симоне Индзаги дал отдохнуть нескольким лидерам перед важной встречей с «Ювентусом».

    Календарь и таблица Серии А

    Но все равно без ведущих футболистов особых изменений в игре команды не было, она очень выстроена, а скамейка запасных у Симоне Индзаги очень глубокая и качественная. Даже отсутствие нескольких человек не сильно сказывается на общем уровне состава.

    «Ювентус»

    Команда Массимилиано Аллегри продолжает погоню за лидером «Интером», заметно оторвавшись от своих конкурентов. В последнем туре туринский клуб потерял очки с главным аутсайдером «Эмполи», сыграв с ним вничью со счетом 1:1.

    На результат игры очень сильное влияние оказало удаление на 14-й минуте нападающего Аркадиуша Милика за грубый фол. Но даже в меньшинстве «Ювентусу» удалось забить первым в начале второго тайма.

    Все прогнозы на Серию А

    Гол на счету Душана Влаховича, для которого он стал уже 12-м в чемпионате. «Ювентус» тем не менее пропустил в середине второго тайма после дальнего удара Бальданци.

    Традиционно «Ювентус» выжимает максимум из своих моментов, играет очень строго у своих ворот, а Алллегри легко варьирует обоймой игроков, подбирая оптимальный состав под любого соперника. Наверняка приготовил оригинальный сюрприз и для Симоне Индзаги.

    Прогноз и ставка

    В этой игре букмекеры явное предпочтение отдают хозяевам. На победу «Интера» -1,87, на «Ювентус» — 4,80, на ничью — 3,60.

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    Обе команды находятся в отличном состоянии, стабильно набирают очки, обладают поставленной игрой и мощным составом.

    Предсказать исход этого матча довольно сложно, но Аллегри умеет всегда играть против сильных соперников и искать лазейки в их игре. Мы считаем, что можно попробовать взять прогноз и ставку на то, что «Ювентус» не проиграет за 2,0.

    Любители рискнуть могут попробовать ставку на победу «Ювентуса» за 4,80.

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    «Интер» — «Ювентус»: прогноз, ставка (4.80), статистика, коэффициенты матча 04.02.2024. Прогнозы на футбол. Аллегри любит играть против серьезных соперников
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