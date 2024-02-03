«Милан» хочет сделать Меньяна самым высокооплачиваемым игроком команды

Французский голкипер «Милана» Мик Меньян близок к заключению нового контракта с клубом на улучшенных условиях. Об этом сообщает Gazzetta dello Sport.

По информации источника, стороны близки к продлению соглашения, условия которого истекают в 2026 году. 28-летний француз хочет удвоить свою зарплату, что сделает его самым высокооплачиваемым игроком клуба наравне с Рафаэлом Леау, который зарабатывает € 7 млн в год.

Меньян перешёл в «Милан» из «Лилля» в 2021 году за € 15,4 млн. Он сыграл ключевую роль в победе команды в Серии А в 2022 году. В том сезоне голкипер также получил награду лучшему вратарю в чемпионате Италии. Ориентировочная стоимость игрока, по данным интернет-портала Transfermarkt, составляет € 45 млн.

В нынешнем сезоне французский вратарь «Милана» во всех турнирах за клуб провёл 26 встреч, в которых пропустил 33 гола и в девяти матчах отыграл «на ноль».