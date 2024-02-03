ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Эрик Дайер Дайер в «Баварии», Эчеверри в «Ман Сити». Топ-10 главных трансферов января
  • 01:00
    • Голы Мбаппе и Асенсио принесли «ПСЖ» победу в матче со «Страсбургом»
  • 00:57
    • Сборная ДР Конго победила Гвинею и вышла в полуфинал Кубка Африки
  • 00:24
    • «Хайденхайм» и дортмундская «Боруссия» поделили очки
    Все новости спорта

    «Милан» хочет сделать Меньяна самым высокооплачиваемым игроком команды

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Серия A Футбол Италии Милан
    Французский голкипер «Милана» Мик Меньян близок к заключению нового контракта с клубом на улучшенных условиях. Об этом сообщает Gazzetta dello Sport.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    По информации источника, стороны близки к продлению соглашения, условия которого истекают в 2026 году. 28-летний француз хочет удвоить свою зарплату, что сделает его самым высокооплачиваемым игроком клуба наравне с Рафаэлом Леау, который зарабатывает € 7 млн в год.

    Меньян перешёл в «Милан» из «Лилля» в 2021 году за € 15,4 млн. Он сыграл ключевую роль в победе команды в Серии А в 2022 году. В том сезоне голкипер также получил награду лучшему вратарю в чемпионате Италии. Ориентировочная стоимость игрока, по данным интернет-портала Transfermarkt, составляет € 45 млн.

    В нынешнем сезоне французский вратарь «Милана» во всех турнирах за клуб провёл 26 встреч, в которых пропустил 33 гола и в девяти матчах отыграл «на ноль».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Катар снова проиграет Узбекистану?
  • Катар — Узбекистан. Прогноз и ставки
  • 2.53
    •
  • «Жирона» продолжит побеждать?!
  • «Жирона» — «Реал Сосьедад». Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
  • «Бавария» и забьет, и пропустит?!
  • «Бавария» — «Боруссия» М. Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.50
  • Экспресс дня 3 февраля
  • Сегодня в 17:30
    •  2.53
  • Прогноз на матч Катар — Узбекистан
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Жирона — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Бавария — Боруссия М
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.04
  • Прогноз на матч Шеффилд Юнайтед — Астон Вилла
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Алавес — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  3.70
  • Прогноз на матч Арсенал — Ливерпуль
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  4.10
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Атлетико
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  4.80
  • Прогноз на матч Интер — Ювентус
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры