В 20:00 03.02.2024 Мали и Кот-д Ивуар начнут матч в 1/4 финала кубка Африки-2023 по футболу.

Мали — Кот-д Ивуар

Последний матч между собой: Мали — Кот-д Ивуар 0:1 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Мали» — «Кот-д Ивуар» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.29 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:2 (победит «Кот-д Ивуар»).

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