Мали
Сборная Мали добралась до четвертьфинала Кубка Африки впервые с 2013 года, когда заняла третье место.
Малийцы стали первыми в своей группе, несмотря на то, что набрали лишь пять очков.
Коэффициенты матча Мали — Кот-д Ивуар
После победы над сборной Южной Африки команда Эрика Шелля сыграла вничью с Тунисом и Намибией.
В 1/8 финала «орлы» одержали победу над сборной Буркина-Фасо — 2:1.
Сборная Мали пропустила лишь два мяча в четырех предыдущих матчах.
Кот-д'Ивуар
Сборная Кот-д'Ивуара почти чудом попала в плей-офф. Хозяева турнира оказались в топ-4 сборных, занявших в своей группе третье место.
Ивуарийцы начали с бодрой победы над Гвинеей-Бисау, после чего проиграли Нигерии и Экваториальной Гвинее.
Интересно, что сразу после поражения от Экваториальной Гвинеи, которое стало для крупнейшим в истории Кот-д’Ивуара на своем поле, местная федерация уволила главного тренера Жана-Луи Гассе.
Календарь и таблица Кубка Африки
По всей видимости, мера оказалась своевременной. В 1/8 финала Кот-д'Ивуар остановил одного из главных фаворитов — Сенегал. Сначала «слоны» перевели игру в овертайм незадолго до завершения основного времени, а потом вырвали победу в серии пенальти.
Прогноз и ставка
На Мали в этом матче можно поставить за 3.48, ничью букмекеры предлагают за 3.04, а победу Кот-д'Ивуара — за 2.28.
Выступление Кот-д'Ивуара на этом турнире превратилось с одну сплошную драму. Похоже, ивуарийцы с трудом справляются с давлением.
Малийцам в этом плане гораздо легче, и этом может стать ключевым моментом.
Ставка — обе команды забьют за 2.29.
Также можно рассмотреть ставку на ничью в основное время за 3.04.