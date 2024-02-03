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    Мали — Кот-д'Ивуар. Ставка (к. 3.04) и прогноз на Кубок африканских наций 3 февраля 2024 года

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    Франк Кэсси
    Сборная Кот-д'Ивуара сыграет против команды Мали в четвертьфинале Кубка африканских наций. Матч пройдет 3 февраля в Буаке (Кот-д'Ивуар), начало — в 20:00 мск. Мали — Кот-д'Ивуар: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Кубок Африки-2023. 1/4 финала 03 Февраля 2024 года
    Мали
  • Бамако
    •  Мали 20:00 Кот-д Ивуар Кот-д Ивуар
  • Кубок Африки-2023. 1/4 финала
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    Мали

    Сборная Мали добралась до четвертьфинала Кубка Африки впервые с 2013 года, когда заняла третье место.

    Малийцы стали первыми в своей группе, несмотря на то, что набрали лишь пять очков.

    Коэффициенты матча Мали — Кот-д Ивуар

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    После победы над сборной Южной Африки команда Эрика Шелля сыграла вничью с Тунисом и Намибией.

    В 1/8 финала «орлы» одержали победу над сборной Буркина-Фасо — 2:1.

    Сборная Мали пропустила лишь два мяча в четырех предыдущих матчах.

    Кот-д'Ивуар

    Сборная Кот-д'Ивуара почти чудом попала в плей-офф. Хозяева турнира оказались в топ-4 сборных, занявших в своей группе третье место.

    Ивуарийцы начали с бодрой победы над Гвинеей-Бисау, после чего проиграли Нигерии и Экваториальной Гвинее.

    Интересно, что сразу после поражения от Экваториальной Гвинеи, которое стало для крупнейшим в истории Кот-д’Ивуара на своем поле, местная федерация уволила главного тренера Жана-Луи Гассе.

    Календарь и таблица Кубка Африки

    По всей видимости, мера оказалась своевременной. В 1/8 финала Кот-д'Ивуар остановил одного из главных фаворитов — Сенегал. Сначала «слоны» перевели игру в овертайм незадолго до завершения основного времени, а потом вырвали победу в серии пенальти.

    Прогноз и ставка

    На Мали в этом матче можно поставить за 3.48, ничью букмекеры предлагают за 3.04, а победу Кот-д'Ивуара — за 2.28.

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    Выступление Кот-д'Ивуара на этом турнире превратилось с одну сплошную драму. Похоже, ивуарийцы с трудом справляются с давлением.

    Малийцам в этом плане гораздо легче, и этом может стать ключевым моментом.

    Ставка — обе команды забьют за 2.29.

    Также можно рассмотреть ставку на ничью в основное время за 3.04.

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    Мали — Кот-д'Ивуар: прогноз, ставка (2.29), статистика, коэффициенты матча 03.02.2024. Прогнозы на футбол. Кот-д'Ивуар устроит еще одну драму?
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