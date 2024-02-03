В 14:30 03.02.2024 Иран и Япония начнут матч в 1/4 финала Кубка Азии-2023.

Иран — Япония

Последний матч между собой: Иран — Япония 0:3 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Иран» — «Япония» с предлагаемым коэффициентом для ставки 3.38 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Япония»).

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