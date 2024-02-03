Ирана
Иранцы повторили свой лучший результат на Кубке Азии начиная с 1992 года. С тех пор они ни разу не проигрывали раньше четвертьфинала.
Команда Амира Галенои легко вышла в плей-офф, выиграв на групповом этапе все три матча.
Коэффициенты матча Иран — Япония
Здесь Иран одержал победы над Палестиной, Гонконгом и ОАЭ. Соперники, мягко говоря, так себе.
При этом в 1/8 финала сборная Ирана с трудом прошла Сирию, дожав эту не самую опасную команду только в серии пенальти. У «персидских леопардов» было немало моментов, чтобы решить все вопросы в основное время, но столько непростая победа, в любом случае, указывает на то, что им будет сложно бороться за кубок.
Япония
Сборная Японии с 2000 года не проигрывает на Кубке Азии раньше четвертьфинала. За это время она трижды становилась победителем турнира.
Несмотря на то, что у «синих самураев» один из лучших составов, на групповом этапе им все равно пришлось понервничать.
Во втором туре команда Хадзиме Мориясу сенсационно проиграла Ираку (1:2). Но благодаря уверенным победам на Вьетнамом и Индонезией японцы все-таки вышли в плей-офф.
В 1/8 финала Япония спокойно выиграла у сборной Бахрейна (3:1), подтвердив статус явного фаворита.
Прогноз и ставка
На Иран в этом матче можно поставить за 4.30, ничью букмекеры предлагают за 3.38, а победу Японии — за 1.90.
Несмотря на то, что Ирану пришлось помучиться с Сирией, все равно можно утверждать, что японцев ждет сложнейшая игра. И есть подозрение, что командам не хватит основных 90 минут.
Ставка — ничья в основное время за 3.38.