В 14:30 02.02.2024 Таджикистан и Иордания начнут матч в 1/4 финала Кубка Азии-2023.

Таджикистан — Иордания

Последний матч между собой: Иордания — Таджикистан 0:1 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0. «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

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