Таджикистан сыграет с Иорданией в рамках четвертьфинала плей-офф Кубка Азии. Матч пройдет 2 февраля, начало — в 14:30 мск. Таджикистан — Иордания: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

Таджикистан

По итогам группового раунда Таджикистан занял второе место в своем квартете, где уступил первое Катару, а опередил Китай и Ливан.

Сборная в группе сыграла вничью с Китаем (0:0), проиграла Катару (0:1) и обыграла Ливан (2:1), после чего в 1/8 финала по пенальти одолела ОАЭ (1:1).

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В отборе на ЧМ-2026 команда выступает также успешно. В двух стартовых турах группового раунда она набрала четыре очка, благодаря чему в своем квартете занимает вторую позицию.

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В девяти предыдущих поединках во всех турнирах коллектив потерпел лишь одно поражение при шести победах и двух ничьих, а в трех последних не знает неудач, так что у него хорошая форма.

Иордания

В групповом раунде Кубка Азии Иордания заняла третье место в своем квартете, где уступил первые два Бахрейну и Южной Корее, а опередила Малайзию.

Сборная в группе сыграла вничью с Южной Кореей (2:2), взяла верх над Малайзией (4:0) и уступила Бахрейну (0:1), после чего в 1/8 финала победила Ирак (3:2).

В отборе на ЧМ-2026 команда выступает пока что неудачно. По итогам двух туров у него лишь один балл, который она набрала в матче против... Таджикистана (1:1).

В пяти последних поединках во всех турнирах коллектив одержал только две победы при двух поражениях и одной ничьей, так что у него так себе форма.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом Иорданию, коэффициент на победу которой равен 1,95. Успех Таджикистана оценивается в 4,40, ничья — в 3,15.

В шести из семи последних матчей номинальных гостей было забито больше 2,5 голов.

Поэтому наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 голов за 2,50.

Еще один вариант ставки — обе команды забьют за 2,40, ведь в пяти из семи последних матчей Иордании был реализован именно такой сценарий.