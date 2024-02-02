В 20:00 02.02.2024 Нигерия и Ангола начнут матч в 1/4 финала кубка Африки-2023 по футболу.

Нигерия — Ангола

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Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Нигерия» — «Ангола» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.15 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Нигерия»).

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