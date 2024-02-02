Нигерия сыграет с Анголой в рамках четвертьфинала плей-офф Кубка африканских наций. Матч пройдет 2 февраля, начало — в 20:00 мск. Нигерия — Ангола: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

Нигерия

По итогам группового раунда Нигерия заняла второе место в своем квартете, где уступила первое Экваториальной Гвинее, а опередила Кот-д'Ивуар и Гвинею-Биссау.

Сборная в группе сыграла вничью с Экваториальной Гвинеей (1:1), победила Кот-д'Ивуар и Гвинею-Биссау с одинаковым счетом 1:0, после чего в 1/8 финала обыграла Камерун (2:0).

Коэффициенты матча Нигерия — Ангола 1X2Новым игрокам 1.723.306.50Бонус$9500

В отборе на ЧМ-2026 команда пока что выступает не слишком удачно. В двух стартовых турах группового раунда она набрала два очка благодаря ничьим с Лесото (1:1) и Зимбабве (1:1).

Прогнозы на Кубок Африки

На сегодня у коллектива беспроигрышная серия в четыре поединка во всех турнирах при трех победах кряду в последних из них, так что у «Суперорлов» отличная форма.

Ангола

В групповом раунде Кубка Африки Ангола заняла первое место в своем квартете, где опередила Буркина-Фасо, Мавританию и Алжир.

Сборная в группе сыграла вничью с Алжиром (1:1), а также взяла верх над Мавританией (3:2) и Буркина-Фасо (2:0), после чего в 1/8 финала разгромила Намибию (3:0).

В отборе на ЧМ-2026 команда выступает пока что неудачно. По итогам двух туров у нее лишь два балла, из-за чего занимает четвертую позицию.

На сегодня у коллектива беспроигрышная серия в девять поединков во всех турнирах при трех победах кряду в последних из них, так что у него отличная форма.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом Нигерию, коэффициент на победу которой равен 1,70. Успех Анголы оценивается в 6,40, ничья — в 3,25.

В девяти последних матчах номинальные гости не уступали.

Поэтому наши прогноз и ставка — Ангола не проиграет в основное время за 2,15.

Еще один вариант ставки — только одна команда забьет за 2,05, ведь в четырех из пяти последних матчей Нигерии был реализован именно такой сценарий.