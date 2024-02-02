Нигерия
По итогам группового раунда Нигерия заняла второе место в своем квартете, где уступила первое Экваториальной Гвинее, а опередила Кот-д'Ивуар и Гвинею-Биссау.
Сборная в группе сыграла вничью с Экваториальной Гвинеей (1:1), победила Кот-д'Ивуар и Гвинею-Биссау с одинаковым счетом 1:0, после чего в 1/8 финала обыграла Камерун (2:0).
Коэффициенты матча Нигерия — Ангола
В отборе на ЧМ-2026 команда пока что выступает не слишком удачно. В двух стартовых турах группового раунда она набрала два очка благодаря ничьим с Лесото (1:1) и Зимбабве (1:1).
На сегодня у коллектива беспроигрышная серия в четыре поединка во всех турнирах при трех победах кряду в последних из них, так что у «Суперорлов» отличная форма.
Ангола
В групповом раунде Кубка Африки Ангола заняла первое место в своем квартете, где опередила Буркина-Фасо, Мавританию и Алжир.
Сборная в группе сыграла вничью с Алжиром (1:1), а также взяла верх над Мавританией (3:2) и Буркина-Фасо (2:0), после чего в 1/8 финала разгромила Намибию (3:0).
В отборе на ЧМ-2026 команда выступает пока что неудачно. По итогам двух туров у нее лишь два балла, из-за чего занимает четвертую позицию.
На сегодня у коллектива беспроигрышная серия в девять поединков во всех турнирах при трех победах кряду в последних из них, так что у него отличная форма.
Прогноз и ставки
Букмекеры логично считают фаворитом Нигерию, коэффициент на победу которой равен 1,70. Успех Анголы оценивается в 6,40, ничья — в 3,25.
В девяти последних матчах номинальные гости не уступали.
Поэтому наши прогноз и ставка — Ангола не проиграет в основное время за 2,15.
Еще один вариант ставки — только одна команда забьет за 2,05, ведь в четырех из пяти последних матчей Нигерии был реализован именно такой сценарий.