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    Создаст ли Ангола проблемы Нигерии?

    Нигерия — Ангола. Ставка (к. 2.15) и прогноз на футбол, Кубок африканских наций, 2 февраля 2024 года

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    Нигерия — фаворит матча
    Нигерия сыграет с Анголой в рамках четвертьфинала плей-офф Кубка африканских наций. Матч пройдет 2 февраля, начало — в 20:00 мск. Нигерия — Ангола: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Кубок Африки-2023. 1/4 финала 02 Февраля 2024 года
    Нигерия
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    •  Нигерия 20:00 Ангола Ангола
  • Луанда
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    Нигерия

    По итогам группового раунда Нигерия заняла второе место в своем квартете, где уступила первое Экваториальной Гвинее, а опередила Кот-д'Ивуар и Гвинею-Биссау.

    Сборная в группе сыграла вничью с Экваториальной Гвинеей (1:1), победила Кот-д'Ивуар и Гвинею-Биссау с одинаковым счетом 1:0, после чего в 1/8 финала обыграла Камерун (2:0).

    Коэффициенты матча Нигерия — Ангола

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    В отборе на ЧМ-2026 команда пока что выступает не слишком удачно. В двух стартовых турах группового раунда она набрала два очка благодаря ничьим с Лесото (1:1) и Зимбабве (1:1).

    Прогнозы на Кубок Африки

    На сегодня у коллектива беспроигрышная серия в четыре поединка во всех турнирах при трех победах кряду в последних из них, так что у «Суперорлов» отличная форма.

    Ангола

    В групповом раунде Кубка Африки Ангола заняла первое место в своем квартете, где опередила Буркина-Фасо, Мавританию и Алжир.

    Сборная в группе сыграла вничью с Алжиром (1:1), а также взяла верх над Мавританией (3:2) и Буркина-Фасо (2:0), после чего в 1/8 финала разгромила Намибию (3:0).

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  • 30/01/2024

    • В отборе на ЧМ-2026 команда выступает пока что неудачно. По итогам двух туров у нее лишь два балла, из-за чего занимает четвертую позицию.

    На сегодня у коллектива беспроигрышная серия в девять поединков во всех турнирах при трех победах кряду в последних из них, так что у него отличная форма.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом Нигерию, коэффициент на победу которой равен 1,70. Успех Анголы оценивается в 6,40, ничья — в 3,25.

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    В девяти последних матчах номинальные гости не уступали.

    Поэтому наши прогноз и ставка — Ангола не проиграет в основное время за 2,15.

    Еще один вариант ставки — только одна команда забьет за 2,05, ведь в четырех из пяти последних матчей Нигерии был реализован именно такой сценарий.

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    Нигерия — Ангола: прогноз, ставка (2.15), статистика, коэффициенты матча 02.02.2024. Прогнозы на футбол. Создаст ли Ангола проблемы Нигерии?
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