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    Вест Хэм — Борнмут смотреть онлайн

    01.02.2024 в 22:30 начнется матч в английской Премьер-лиге Вест Хэм — Борнмут

    Футбол АПЛ Вест Хэм Борнмут Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ
    В 22:30 01.02.2024 Вест Хэм и Борнмут начнут матч в английской Премьер-лиге.

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    Вест Хэм — Борнмут

    Последний матч между собой: Борнмут — Вест Хэм 1:1 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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    Календарь и таблица АПЛ

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Вест Хэм» — «Борнмут» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.25.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Вест Хэм»).

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