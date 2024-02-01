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    «Тоттенхэм» одолел «Брентфорд»

    «Тоттенхэм» — «Брентфорд»: счет матча 3:2, обзор голов

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    В матче 22-го тура АПЛ «Тоттенхэм» на своем поле обыграл «Брентфорд» со счетом 3:2.

    Ришарлисон
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    Ришарлисон

    На голы Дестини Удогие, Бреннана Джонсона и Ришарлисона гости ответили забитыми мячами Нила Мопе и Айвана Тони.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Тоттенхэм — Брентфорд 3:2
    Голы: 0:1 Ниль Мопе (15'), 1:1 Дестини Удоджи (48'), 2:1 Бреннан Джонсон (49'), 3:1 Ришарлисон (56'), 3:2 Айван Тони (67') Предупреждения: Кристиан Нергор (17'), Деян Кулушевски (43'), Ниль Мопе (43'), Yehor Yarmoliuk (90'), Джейми Донли (90 + 6')

    Календарь и таблица АПЛ

    «Тоттенхэм» с 43 очками вышел на четвертое место в АПЛ. «Брентфорд» с 22 баллами занимает 15-ю строчку в турнирной таблице.

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