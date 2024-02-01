«Тоттенхэм» — «Брентфорд»: счет матча 3:2, обзор голов

Ришарлисон Фото: globallookpress.com
На голы Дестини Удогие, Бреннана Джонсона и Ришарлисона гости ответили забитыми мячами Нила Мопе и Айвана Тони.
Футбол. Англия. Премьер-лига
Тоттенхэм — Брентфорд 3:2
Голы: 0:1 Ниль Мопе (15'), 1:1 Дестини Удоджи (48'), 2:1 Бреннан Джонсон (49'), 3:1 Ришарлисон (56'), 3:2 Айван Тони (67') Предупреждения: Кристиан Нергор (17'), Деян Кулушевски (43'), Ниль Мопе (43'), Yehor Yarmoliuk (90'), Джейми Донли (90 + 6')
«Тоттенхэм» с 43 очками вышел на четвертое место в АПЛ. «Брентфорд» с 22 баллами занимает 15-ю строчку в турнирной таблице.