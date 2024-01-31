Хави доволен реакцией раздевалки после заявлении о своем уходе из «Барселоны»

Главный тренеррассказал о том, как отреагировали футболисты «сине-гранатовых» на заявление об уходе из клуба.

«Я очень доволен реакцией раздевалки после своего заявления. В конце концов, это демонстрирует наличие человеческих качеств. Важно быть семьёй в раздевалке. Мы были таковой с первого дня.

Игроки должны были на это отреагировать, как и тренер, и клуб», — приводит слова Хави Mundo Deportivo.

Напомним, что испанец покинет пост главного тренера «Барселоны» после окончания нынешнего сезона. «Сине-гранатовые» занимают 4-е место в таблице Примеры с 44 очками в активе.

31-го января в 21:00 мск стартовала встреча 20-го тура Примеры между «Барселоной» и «Осасуной». После 15-и минут счет так и не открыт — 0:0. Следить за ходом этого противостояния можно по этой ссылке.