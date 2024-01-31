Стало известно, почему Мхитарян отказался от перехода в «Зенит» и «Спартак»

Известный журналистподтвердил, что российские топ-клубы в разное время неоднократно пытались приобрести полузащитника миланского «Интера»

«Почему Мхитарян не приехал играть в Россию? Его хотели разные клубы РПЛ. Там это уже замыленная история, что его "Спартак" хотел. Когда был какой-то матч сборной Армении, с ним встречались из "Спартака" очень серьезные люди и, как говорят, давали белый листок бумаги: Напиши сумму, переходи к нам в "Спартак", где всегда армян любили, ты попадешь в свою среду, будешь вообще в идеальном положении находиться. Он сказал: Нет, у меня есть мечта.

Потом его хотели разные клубы. "Зенит", наверное, тоже рассматривал. Хотели клубы почти все московские, и "Краснодар" его хотел. Но всё время думали: "Ну вот сейчас Мхитарян уже потихонечку заканчивает, вот сейчас у него в 'Арсенале' всё идет к завершению".

А он нет, Мхитарян идет в "Рому". И уже лидер "Ромы", уже выигрывает Лигу конференций. Говорят: "Ну сейчас, ладно, еще год-два, Мхитарян заканчивает, едет доигрывать к нам". Он переходит в "Интер", и с ним контракт продлевают в декабре до 26-го года, а ему вот сейчас исполнилось 35 лет.

Мы регулярно общаемся, приезжаю, встречаюсь, он в великолепной форме. Он игрок основы Интера», — сказал Арустамян в интервью известному комментатору Геннадию Орлову.