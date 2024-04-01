«Интер» — «Эмполи»: счет матча 2:0, обзор голов

Алексис Санчес Фото: globallookpress.com
Точными ударами в этом противостоянии смогли отметиться Федерико Димарко и Алексис Санчес.
Футбол. Италия. Серия А
Интер — Эмполи 2:0
Голы: 1:0 Федерико Димарко (6'), 2:0 Алексис Санчес (81') Интер: Эмиль Аудеро, Бенжамен Павар, Франческо Ачерби, Алессандро Бастони (Дензел Дюмфрис, 77'), Маттео Дармиан, Федерико Димарко (Карлос Аугусто, 69'), Николо Барелла, Хакан Чалханоглу (Кристьян Аслани, 69'), Генрих Мхитарян (Давиде Фраттези, 84'), Марку Тюрам, Лаутаро Мартинес (Алексис Санчес, 77') Эмполи: Элия Каприле, Симоне Бастони (Якопо Фаццини, 73'), Джузеппе Пеццелла (Либерато Кэкачей, 73'), Себастьяно Луперто, Себастьян Валюкевич, Бартош Берешиньски, Николо Камбьяги, Рэзван Марин, Эммануэль Гьяси (Маттео Канчелльери, 82'), Шимон Журовский, M'Baye Niang (Маттиа Дестро, 82') Предупреждения: Николо Камбьяги (66'), Либерато Кэкачей (89')
«Интер» набрал 79 очков и занимает первое место. «Эмполи» заработал 25 очков и располагается на 18-й строчке.