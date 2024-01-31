Холанн считает, что сможет бороться за индивидуальные награды только в случае перехода в «Реал»

Нападающий «Манчестер Сити»задумался о переходе в мадридский «Реал».

По информации Diario AS, Холанн убежден, что он сможет выигрывать индивидуальные награды только в том случае, если станет игроком «Реала».

К такому выводу норвежский футболист пришел после того, как уступил нападающему «Интер Майами» Лионелю Месси в опросе за звание лучшего футболиста года по версии ФИФА.

Перед этим Холанн занял второе место в голосовании за «Золотой мяч». Эта награда тоже досталась Месси.

В прошлом году Холанн выиграл вместе с «Манчестер Сити» Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, чемпионат и Кубок Англии, а также клубный чемпионат мира, тогда как Месси завершил 2023-й с одним трофеем, став чемпионом Франции в составе «Пари Сен-Жермен».