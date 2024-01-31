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  • 11:52
    • Холанн считает, что сможет бороться за индивидуальные награды только в случае перехода в «Реал»
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    Холанн считает, что сможет бороться за индивидуальные награды только в случае перехода в «Реал»

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    Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн задумался о переходе в мадридский «Реал».

    Эрлинг Холанн
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    Эрлинг Холанн

    По информации Diario AS, Холанн убежден, что он сможет выигрывать индивидуальные награды только в том случае, если станет игроком «Реала».

    К такому выводу норвежский футболист пришел после того, как уступил нападающему «Интер Майами» Лионелю Месси в опросе за звание лучшего футболиста года по версии ФИФА.

    Перед этим Холанн занял второе место в голосовании за «Золотой мяч». Эта награда тоже досталась Месси.

  • Источник: «Реал» начал работу над трансфером Холанна
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    • В прошлом году Холанн выиграл вместе с «Манчестер Сити» Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, чемпионат и Кубок Англии, а также клубный чемпионат мира, тогда как Месси завершил 2023-й с одним трофеем, став чемпионом Франции в составе «Пари Сен-Жермен».

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