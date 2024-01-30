Хави дал совет следующему тренеру «Барселоны»: Пытайтесь наслаждаться своей работой

Главный тренеробратился к следующему наставнику «сине-гранатовых», который возглавит команду после ухода испанца по окончанию нынешнего сезона.

«Мой совет новому тренеру "Барселоны", кто бы это ни был, — не поддавайтесь никакому влиянию. Я заблуждался, когда думал, что тренировать "Барсу" — это лишь побеждать и хорошо играть в футбол. Хотя мы и достигли некоторого прогресса, всё равно нынешний сезон явно не тот, которого мы ожидали.

Мой вам совет — пытайтесь наслаждаться своей работой, хотя это практически невозможно», — приводит слова Хави Mundo Deportivo.

Напомним, что Хави возглавил «Барселону» в 2021-м году. Под руководством специалиста «сине-гранатовые» выиграли чемпионат Испании и Суперкубок страны.

В нынешнем сезоне «Барселона» занимает 4-е место в таблице Примеры с 44 очками в активе.