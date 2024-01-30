РФС сняла запрет с «Химок» на регистрацию новых игроков

На официальном сайте РФС было объявлено о том, чтомогут регистрировать новых футболистов.

«Удовлетворить заявление ФК "Химки" о снятии запрета на регистрацию новых футболистов, наложенного в качестве обеспечительной меры по делам Маньяков vs. ФК "Химки", Клюев vs. ФК "Химки".

В связи с исполнением клубом решений палаты по разрешению споров, снять соответствующие запреты на регистрацию новых футболистов с ФК "Химки", наложенные в качестве обеспечительной меры. ФК "Химки" имеет право регистрировать новых футболистов», — сообщается в заявлении РФС.

Напомним, что на «Химки» наложили ограничение из-за задолженности перед посредниками Александром Маньяковым и Александром Клюевым.

После 20-и туров в Первой лиге «Химки» занимают 2-е место в таблице с 36-ю очками в активе.