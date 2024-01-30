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    РФС сняла запрет с «Химок» на регистрацию новых игроков

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    На официальном сайте РФС было объявлено о том, что «Химки» могут регистрировать новых футболистов.

    РФС
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    РФС

    «Удовлетворить заявление ФК "Химки" о снятии запрета на регистрацию новых футболистов, наложенного в качестве обеспечительной меры по делам Маньяков vs. ФК "Химки", Клюев vs. ФК "Химки".

    В связи с исполнением клубом решений палаты по разрешению споров, снять соответствующие запреты на регистрацию новых футболистов с ФК "Химки", наложенные в качестве обеспечительной меры. ФК "Химки" имеет право регистрировать новых футболистов», — сообщается в заявлении РФС.

    Напомним, что на «Химки» наложили ограничение из-за задолженности перед посредниками Александром Маньяковым и Александром Клюевым.

    После 20-и туров в Первой лиге «Химки» занимают 2-е место в таблице с 36-ю очками в активе.

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