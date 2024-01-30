Бенитес о Клоппе: Он проделал и проделывает огромную работу в «Ливерпуле»

Бывший главный тренерпрокомментировал новость о том, что действующий наставник «мерсисайцев»покинет свой пост по окончанию нынешнего сезона.

«У меня есть преимущество: у меня есть свои люди в Ливерпуле, а также люди в клубе, так что я более или менее знаю, как это произошло. У меня есть только положительные слова в адрес Клоппа, потому что он мой друг, и у меня с ним хорошие отношения.

Он проделал и проделывает огромную работу. Могу сказать о Клоппе и "Ливерпуле" только хорошие вещи.

Я знаю еще кое-что изнутри. Клопп идет и говорит о своем уходе, давая клубу время на реорганизацию, что в то же время очень по-немецки, потому что они уведомляют заранее, так что это не шок. Будем надеяться, что "Ливерпуль" преуспеет сейчас и с новым тренером. Я надеюсь на лучшее для клуба», — цитирует Бенитеса Liverpool Echo.

Напомним, что Клопп возглавил «Ливерпуль» в 2015-м году. В нынешнем сезоне «мерсисайцы» занимают 1-е место в таблице АПЛ с 48-ю очками в активе.