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    Бенитес о Клоппе: Он проделал и проделывает огромную работу в «Ливерпуле»

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    Бывший главный тренер «Ливерпуля» Рафаэль Бенитес прокомментировал новость о том, что действующий наставник «мерсисайцев» Юрген Клопп покинет свой пост по окончанию нынешнего сезона.

    Юрген Клопп
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    Юрген Клопп

    «У меня есть преимущество: у меня есть свои люди в Ливерпуле, а также люди в клубе, так что я более или менее знаю, как это произошло. У меня есть только положительные слова в адрес Клоппа, потому что он мой друг, и у меня с ним хорошие отношения.

    Он проделал и проделывает огромную работу. Могу сказать о Клоппе и "Ливерпуле" только хорошие вещи.

    Я знаю еще кое-что изнутри. Клопп идет и говорит о своем уходе, давая клубу время на реорганизацию, что в то же время очень по-немецки, потому что они уведомляют заранее, так что это не шок. Будем надеяться, что "Ливерпуль" преуспеет сейчас и с новым тренером. Я надеюсь на лучшее для клуба», — цитирует Бенитеса Liverpool Echo.

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